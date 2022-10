A glifozát alapú gyomírtók végzetesen megzavarják a poszméhek színlátását

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A glifozát nevű C 3 H 8 NO 5 P kémiai képletű N-(foszfonometil)glicin gyenge szerves savat az amerikai Monsanto amerikai óriáscég szabadalmaztatta és kezdte Roundup néven forgalmazni az 1970-es évek közepén. A világszerte szántóföldi és kertészeti kultúrákban használt, különböző márkaneveken és összetételben forgalmazott vegyületet 2015-ben az ENSZ rákkutatási ügynöksége, az IARC „valószínűleg rákkeltő az emberek esetében” címke alá sorolta.

Korábbi kutatások szerint a gyomirtó a rovarvilágra, így a beporzókra is káros hatással van, például jelentősen összezavarja a méhek bélflóráját, és hatással van az immunrendszerükre is, így szerepet játszhat a tömeges méhpusztulásokban. A Science of The Total Environment folyóiratban megjelent legújabb tanulmány szerint a glifozát amellett, hogy funkcionálisan károsítja a poszméhek (Bombus terrestris) agyát, megzavarja a táplálékkeresésben nélkülözhetetlen színlátásukat is.

Finn kutatók a Roundup hatásait vizsgálták laboratóriumi környezetben – írja az IFL Science.

A herbicid megismerésre és memóriára gyakorolt hatását 10 különböző színű virágból mesterséges mezőn vizsgálták. A virágok felét cukros oldattal tették vonzóvá, míg a másik fele a rovarok által egyáltalán nem kedvelt kinines oldattal impregnálták. A tanulmány szerint a kontrollcsoport öt tanulási periódus alatt gyorsan megtanulta, hogy mely színekhez társult a cukros jutalom, és melyekhez nem, sőt, három nap után már képesek voltak emlékezni a színkombinációkra is. Ezzel szemben a feladat előtt Roundupnak kitett poszméhek csoportja nehezen tanulta meg a jutalomvirágok színeit, és két nappal később ráadásul mindent elfelejtett, amit megtanult.

A kutatók azért összpontosítottak a méhek kognitív tulajdonságaira, mert ezek a tulajdonságok határozzák meg a társas rovarok sikeres táplálékkeresését és társas viselkedését, és ezáltal fittségüket. Az eredmények azt mutatják, hogy már egészen alacsony dózis is káros hatással volt a poszméhek képességeire és viselkedésére. A tanulmány megállapította, hogy bár a glifozát alapú gyomirtónak való kitettség nem teszi teljesen színvakká a rovarokat, és nem befolyásolja a szaglásukat, de a finom színmegkülönböztetésre és a hosszú távú memóriára jelentős negatív hatással van.

A kutatók szerint az eredmények meglehetősen aggasztóak, mert már a színlátás kis zavarai is katasztrofálisan befolyásolják a poszméhkolóniák túlélési esélyeit.

Az alábbi videó a kutatás mozgóképes összefoglalója.

