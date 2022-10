Több mint 100 éve először jelent meg új emlősfaj az Egyesült Királyságban: a kártékony és veszélyes házi cickány

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

Egy Facebook-bejegyzésben bukkant fel a házi cickány (Crocidura russula), amely nemcsak kártékony ragadozó, hanem a hasonló fajok populációira is veszélyt jelenthet. A kontinentális Európában jól ismert állatfaj Írországban is megtalálható, azonban az Egyesült Királyságban most regisztrálták az első példányt.

Egy sunderlandi nő, Melissa Young macskája még 2021-ben fogott el egy példányt az állatból, ezzel bebizonyosodott, hogy a cickány egyedei megtalálhatók az országban. Az 1920-ban megjelent amerikai nyérc (Neogale vison) óta nem regisztráltak új emlősfajt itt, a házi cickány korábban soha nem volt jelen az Egyesült Királyságban.

Az Independent szerint azonban a felfedezés egyáltalán nem pozitív. Az ökológusok attól tartanak, hogy a ragadozó megjelenése veszélyt jelent a brit törpecickány (Sorex minutus) populációira. Konkrétan annak kiirtásától félnek, mivel a házi cickány megjelenése Írországban 2007-ben azzal járt, hogy a törpecickányok gyakorlatilag eltűntek onnan.

Házi cickány (Crocidura russula) Forrás: Wikimedia Commons

Mint azt a Brit Emlős Társaság október 27-én közleményben megerősítette, a DNS-vizsgálatok igazolták, hogy valóban egy, az ország számára új faj megjelenéséről van szó, és a sunderlandi lehet a házi cickányok legészakibb populációja. Allan McDevitt, a társaság munkatársa egyáltalán nem tartja meglepőnek, hogy az írországi felbukkanás után 15 évvel az Egyesült Királyságban is megjelent a faj.

A kutatók igyekeztek kivizsgálni a házi cickány megjelenésének körülményeit. Írországban 2007-ben bagolyürülékben találták meg az állatok maradványait, az Egyesült Királyságban viszont csupán Young fotóin tűnt fel az állat – azokon viszont már 2021-nél hamarabb is. Már 2015-ben is készített olyan képet, amelyen felbukkan a cickányfaj, ez pedig azt jelenti, hogy mostanra a gyorsan szaporodó ragadozó kiterjedt populációval rendelkezhet a térségben.

A társaság munkatársai a házi cickány példáján keresztül szeretnék felhívni a lakosság figyelmét arra, hogy milyen fontos, hogy részt vegyenek a furcsa, szokatlan és új fajok felfedezésében, regisztrálásában. Mivel ez egy kártékony ragadozó, amely őshonos fajokat veszélyeztet, különös figyelmet igényel, amit a közösségi médiában elterjedt kép nélkül valószínűleg nem kapott volna meg.

