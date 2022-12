Egy szekrényből kerültek elő 85 év után az utolsó ismert tasmán tigris maradványai

Segíts minél többet publikálni belőlük! A politikusokat tényekkel kell szembesíteni. A tudomány tényeket gyárt.

A tasmán tigris, illetve erszényesfarkas néven ismert Thylacinus cynocephalus utolsó példánya 1936. szeptember 7-én éjjel pusztult el az ausztráliai Hobart város állatkertjében. A tasmániai TMAG múzeum kutatói most azonosították, hogy a közkézen forgó fotókon és filmfelvételeken látható példány nem azonos a faj utolsó egyedeként ismert hobarti nősténnyel – írja a BBC.



A múzeum hétfői közleménye szerint az utolsó tasmán tigris egy olyan idős nőstény állat volt, amelyet egy bizonyos Elias Churchill fogott be és adott el 1936 májusában az állatkertnek. A tranzakció pontos részletei nem maradtak fenn, mert a befogás és az eladás már akkor is illegálisnak számított, de annyi tudható volt korábban is, hogy a tetemet a TMAG preparátorai vették kezelésbe, hogy aztán bemutathassák az utókor okulására. A mostani szenzációs felfedezés első lépéseként a csontváz és a bőr kikészítéséről beszámoló 1936/37-es keltezésű preparátori jelentés került elő. A kutatók ezután kezdték tüzetesebben átnézni a múzeum gyűjteményeit.

A múzeomikai vizsgálat meghozta az eredményét. A katalógusban ugyan nem szerepelt, de a TMAG szemléltetési célú oktatási kollekcióját őrző szekrények egyikében ott pihentek az utolsó tasmán tigris gondosan kikészített és konzervált maradványai.

Az utolsó Thylacinus cynocephalus koponyája Fotó: Tasmanian Museum and Art Gallery

A Qubiten korábban megírtuk, hogy az Ausztráliában és a környező szigeteken honos ragadozók minden bizonnyal a dingókkal való versengés okán pusztultak ki a legtöbb területről, míg utolsó menedékükön, Tasmania szigetén a birkatenyésztő-lobbi okozta a vesztüket. Az utolsó vadon élő példányt 1930-ban lőtték ki.

Az eddig utolsónak tartott, de ezek szerint az utolsó előttinek számító erszényesfarkasról azonban videófelvétel is fennmaradt: David Fleay ausztrál természettudós Tasmaniában, a hobarti állatkertben 1933 decemberében kereste fel a Benjamin nevű állat gondozóit, akik megengedték, hogy 35 milliméteres filmre vegye a különleges egyedet. A videó digitálisan felújított, színezett változatát Ausztrália nemzeti filmarchívuma (NFSA) töltötte fel a Youtube-ra.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: