Videóajánló: Hogyan készültek az ufók érkezésére a budaörsi reptéren?

Ki?

Déri János, a kitűnő televíziós riporter és műsorvezető a kilencvenes évek elején jó érzékkel ismerte fel, mire van szüksége a magyar médiafogyasztónak. Ő maga szerkesztette és vezette haláláig azt az 1990-ben indult, néhány évadot megélt televíziós magazinműsort, ami végre reagált az ország ufóőrületére. Rejtélyes fényjelenségek, furcsa repülő objektumok tartották lázban az országot, ami a szórakoztatóipart sem hagyta hidegen: Déri műsorával, a Nulladik típusú találkozásokkal minden tévével felszerelt nappaliba eljutottak a gabonakörök rejtélyei és a világ hírei a földönkívüli értelemről. (Déri János 1992-ben hunyt el, utódja Bárdos András lett, aki még másfél évig, 1993-ig dolgozott a sci-fi magazinon.)

A Nulladik típusú találkozások külföldi és magyarországi különleges észleléseket dolgozott fel. Különleges alatt elsősorban azt kell érteni, hogy a földönkívülieknek tulajdonított eseményekről szólt a műsor, vagy olyan megosztó témákról, mint a kézrátételes gyógyítás, a módosult tudatállapotok vagy az energiaátvitel. Maga Déri nem hitt az ufókban, az alternatív gyógymódok nagy részét pedig megkérdőjelezte, de szerette volna bemutatni a nézőknek ezt a világot is.

A műsor olyan sikeressé vált, hogy nyomtatott magazint és évkönyvet is adtak ki ugyanezzel a címmel, az adásokat pedig annak ellenére követték sok százezren, hogy késő esti időpontban sugározták. Hangulatát már maga az intró is megalapozta – arról, hogy ennek jeleneteit és zenéjét honnan vehették a köztévénél, a port.hu 2021-ben készített cikket.

Mit?

Londontól kétórányira egy farmon, 1988-ban egy júniusi reggelen Chris Wood, egy traktoros óriási körökkel találkozott a búzamezőn – kezdődik az első bevágás az epizódban. Hasonló köröket repülőgépekből is láttak a környéken, számol be róla a műsor, angol források idézésével. Bár a bejátszásban csak az angliai, elsősorban a Stonehenge környékén található körökről esik szó, ma már világszerte elég sok hasonlót ismerünk, és az is bizonyossá vált az évtizedek alatt, hogy ezeket nem földönkívüliek hozták létre (igaz, a mai napig erősen élnek a konteók az ellenkezőjéről).

A gabonakörök után Magyarországi riporttal folytatódik a műsor, amely beszámol a budaörsi speciális leszállópályáról, amit kimondottan az ufók számára készítettek. Megszólalnak a reptér szakértői is, akik elmondják: arra számítanak, hogy ha az idegenek megérkeznek, „akkor nem mi fogjuk irányítani az eseményeket".

Innen gyorsan újabb riportba ugrunk, mert az epizód hosszasan foglalkozik az energiaátadással, a kézrátételes gyógyítással, a kiropraktőrökkel, az auravizsgálattal és azzal, hogy mit csinálnak, milyen problémákon segítenek az egzotikus területeken tevékenykedő gyógyászok. Bár az az egyik gyógyító szájából is elhangzik, hogy a hagyományos orvoslásnak óriási szerepe van, előtte elsorol egy csomó olyan betegséget is, amiket ők alternatív eszközökkel előznének vagy gyógyítanának meg.

A műsorban a nyomtatott folyóirat ajánlása mellett felbukkantak még könyvajánlók és filmajánló is, amik természetesen ugyancsak kapcsolódnak a földönkívüliekhez és a természetfeletti jelenségekhez. Jó borzongást!

Hol?

A VHS Leletek Youtube-csatornájára most került fel egy teljes epizód a kilencvenes évek ikonikus tévésorozatából.

A Magyar Televízió megosztó, de kétségtelenül sokak érdeklődését felkeltő műsora jól megalapozta az ország későbbi X-akták rajongását is, pedig az egyes epizódokban legalábbis megkérdőjelezhető hitelességű szakemberek mondtak meredek dolgokat, amik mai fejjel és az interneten elérhető, sokkal megbízhatóbb források felkutatása után egyenesen őrültségeknek hatnak.

Mindenesetre kár lenne tagadni, hogy három évtizeddel ezelőtt sokan szerették Déri műsorát, amiből most egy teljes epizódot, sok-sok másik részlet mellett, a Youtube-on újra végigizgulhatunk.

