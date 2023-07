Száz év után derült fény az argentin füttyentőbékák szexuális életére

facebook twitter tumblr linkedin

Bár már száz éve felfedezték, mindeddig semmit sem lehetett tudni az egyik legritkább dél-amerikai szárazföldi békafajról. Ennek oka, hogy a füttyentőbéka-félék (Leptodactylidae) családjába sorolt, kizárólag Argentína, Bolívia és Paraguay területén honos Leptodactylus laticeps élőhelye és életmódja is rejtett.

Nem véletlen, hogy a BBC is csak most számolt be a rohamosan pusztuló és pusztított trópusi és szubtrópusi száraz lombhullató erdőkben a talajszinten, de többnyire inkább alatta tartózkodó üreglakó faj megismerésére indított expedíció eredményeiről.

A BirdLife International és a Wildlife Conservation Society közös kutatócsoportja a dél-amerikai a Río de la Plata medence Gran Chaco néven ismert száraz alföldjének Argentínához tartozó részén eredt a ritka kétéltűek nyomába.

photo_camera A Gran Chaco alföld kiterjedése Fotó: Wikipédia

A gyakran 50 Celsius-fokot is elérő hőségben dolgozó nemzetközi expedíció sikerrel járt: a békák szaporodási viselkedése mellett a faj speciális utódnevelési stratégiáját is megfigyelhették, ehhez azonban szó szerint ki kellett bányászniuk a föld alatti üregekben rakott petéket és az azokból ugyanott kifejlődő ebihalakat is.

photo_camera Leptodactylus laticeps Fotó: Conservation Leadership Programme

A kameracsapdák az üreglakó kétéltűek nászának első, párkereső epizódját is rögzítették. Kiderült, hogy a Leptodactylus laticeps hímek a figyelemkeltés megszokott hangos módjánál sokkal kevésbé zajos verzióját preferálják. Alkonyatkor a felszínre bújnak, hogy aztán némi, más békákéhoz képest visszafogott pózolás után a nőstény társaságában visszavonuljanak a föld alá.

