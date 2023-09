Megerősítették a magyar csillagász felfedezését: valóban egy lassú, extragalaktikus nóvát fotózott augusztus 5-én

facebook twitter tumblr linkedin

Fidrich Róberttel augusztus 12-én találkoztunk a Magyar Csillagászati Egyesület (MCSE) Meteor Észlelőtáborában, ahol beszámolt róla, hogy egy héttel azelőtt egy új halvány és gyanús foltra lett figyelmes az általa készített fényképeken.

Fidrich, vagy ahogy az amatőr csillagászok közösségében szólítják, Fidusz tavaly november óta készít felvételeket az Androméda-galaxisról, ehhez pedig nem saját távcsöveit használja, hanem távolról irányítható eszközöket. A táborban erről a Qubitnek azt mondta, hogy egyszerre lehetőség és nehezítő körülmény, ugyanis nem áll rendelkezésére korlátlan ideig a távcső, amivel dolgozhat.

Augusztus elején sem volt könnyű gyorsan lefoglalnia egy másik távcsövet, amivel a felfedezés után egy nappal, augusztus 5-én újabb felvételeket készített. Ezeket összevetette még az amerikai Zwicky Transient Facility (ZTF) nagy égboltfelmérő program méréseivel is, amikben szintén megtalálta a foltot, vagyis a csillagot. Ezután jelentette be a felfedezését, amit AT 2023oom (Vend51) néven rögzítettek.

Ahhoz azonban, hogy a nóva felfedezését hivatalosan is elfogadják, elengedhetetlen, hogy az arról készült színkép is rendelkezésre álljon. Erre egészen mostanáig várni kellett, de Tagucsi Kenta és munkatársai szeptember 17-én a Kiotói Egyetem 3,8 méteres távcsövére szerelt spektrográffal elkészítették a szükséges felvételeket.

„Az általuk készített színképben keskeny H-alfa és H-béta vonalak láthatóak (FWHM ~ 440 km/s). Ez alapján nagyon valószínű, hogy ez egy lassú extragalaktikus nóva az Androméda-ködben" – írta Fidrich az eredményekről. A nóváról az amatőrcsillagász azt is megállapította, hogy már az augusztusi azonosítás előtt, júliusi képeken is fellelhető.

A színkép elkészítését követően Fidrich a ZTF és belga amatőrcsillagászok megfigyelései mellett főleg saját méréseket, valamint Tordai Tamás méréseit használta, hogy elkészítse a legfrissebb fénygörbét is a nóváról. Ezek alapján „a csillag szép lassan fényesedik, egy-két napos néhány tizedmagnitúdós hullámzásokkal" – írta a Qubitnek.

photo_camera Az AT 2023oom, vagyis Vend51 nóváról készített legfrisebb fénygörbe Forrás: Fidrich Róbert

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: