A középkori Anglia legveszélyesebb alakjai az oxfordi diákok voltak

facebook twitter tumblr linkedin

Útonállók, banditák, zsoldosok, sárkányok, varázslók: az ember az olvasmány- és filmélményei alapján úgy hinné, hogy a késő középkori Angliában ezek jelenthették a legnagyobb veszélyt az ártatlan járókelőkre, de egy friss kutatásból kiderült, hogy ez mind piskóta a patinás Oxfordi Egyetem diákjaihoz képest: a városban négyszer-ötször több gyilkosság történt a 14. században, mint a korabeli Londonban vagy Yorkban.

Manuel Eisner kriminológus szerint ezek az adatok csak első ránézésre tűnhetnek meglepőnek, de a szakmában régóta köztudott, hogy Oxfordban különösen sok gyilkosság történt. A feljegyzések alapján az elkövetők 75 százaléka az egyetem hallgatója volt, ahogyan az áldozatok többsége is: az elhunytak 72 százaléka is közülük került ki.

Ez az adat is jól mutatja, hogy a késő középkori egyetemi hallgatók nem csak a büfépultot támasztották: az Oxfordi Egyetem diákjait a közvélemény zajos, erőszakos bandának tartotta, akikkel jobb nem ujjat húzni.

Fiatal, részeg férfiak

Eisner szerint minden adott volt hozzá, hogy Oxfordban elszabaduljon az erőszak: a városban ekkor nagyjából 7000 ember élt, ebből pedig 1500 az egyetem hallgatója volt, vagyis 14 és 21 év közötti fiatal férfi, akikre nem igazán vonatkoztak a békés együttélés szabályai, viszont fegyverrel járhattak, és szinte korlátlanul hozzáférhettek az alkoholhoz. Az Anglia és a világ minden más tájáról érkező diákok ráadásul a származási helyük alapján bandákba is verődtek, a különböző klikkek pedig egymással is háborúztak (hogy milyen eredménnyel, azt jól mutatja az is, hogy a vizsgált időszakban az egyetem hány hallgatója esett gyilkosság áldozatául).

Eisner szerint Oxfordban 100 ezer főre 60-75 gyilkosság jutott, ez nagyjából ötvenszerese a mai brit átlagnak, de a kriminológus óvatosságra int az összevetéssel kapcsolatban: akkoriban a konfliktusokat nem a rendőrség oldotta meg, Oxfordban meg pláne nem. Ez nem jelenti azt, hogy vadnyugati körülmények uralkodtak volna, de a hétköznapi élet valóban erőszakosabb volt, mint a mai.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: