Amerikai tudósok: ahol több a kutya, kevesebb a betörés

Jane Jacobs amerikai-kanadai író, újságíró 1961-ben megjelent nagy művében, a Death and Life of Great American Cities-ben már megállapította, hogy ahhoz, hogy egy városi utca biztonságos legyen, elengedhetetlen, hogy az ott lakók figyeljenek egymásra és arra, hogy mi történik a környéken. Az ember intuitív módon úgy gondolná, hogy Jacobsnak igaza volt, sőt, az is feltételezhető, hogy az egy környéken lakók már 1961 előtt is nagyjából tudták, hogy kivel mi újság – igen ám, csak az ilyesmi nem mérhető, rendes tudós pedig csak abban hisz, amit sikerül bebizonyítania.

Épp erre törekedtek az Ohiói Állami Egyetem és a Texasi Egyetem kutatói, amikor megpróbálták ellenőrizni Jacobs hipotézisét. A munkájuk gyümölcsét jelentő tanulmány a Social Forces nevű szaklapban jelent meg június végén, a kutatás eredményeit pedig a Sci-news tudományos hírportál foglalta össze a napokban.

Christopher Browning, az Ohiói Állami Egyetem szociológiaprofesszora szerint a bizonyítás azért váratott eddig magára, mert nehéz pontosan megmérni, hogy hol mennyire figyelnek egymásra a népek. Azt feltételezte, hogy ha egy környék kutyasétáltatási szokásait vizsgálják, erről is pontosabb képet kaphatnak, hiszen a kutyasétáltatók gyakorlatilag járőröznek az állataikkal, méghozzá jellemzően a saját környékükön.

A tanulmányhoz a kutatók először egy piacelemző cég adatai alapján megvizsgálták, hogy hány kutyás háztartás van egy adott környéken, majd az adatokat összevetették egy korábbi felmérésükkel, amelyben az ott élők egymás iránti bizalmára kérdeztek rá. Harmadik tényezőként a környék bűnözési statisztikáit is megnézték, majd azt vizsgálták, hogy van-e összefüggés a kutyák száma, a bizalom és a bűnözés között.

Több kutya = kevesebb gyilkosság

Nicolo Pinchak, a tanulmány társszerzője szerint ott, ahol a lakók megbíztak egymásban, kevesebb gyilkosság és rablás történik, sőt, még a súlyos testi sértések száma is csökken. A kutyás ötletnek volt még egy további előnye: a mérhetőségen túl a kutyatartás bűnözési mutatókra gyakorolt hatását is vizsgálhatták.

Kiderült, hogy azokon a környékeken, ahol sok kutyás él, harmadával kevesebb rablást követtek el, mint ott, ahol a lakók a bevallásuk szerint megbíznak egymásban, csak épp kevesebben tartanak kutyát. A kutyás szomszédságokban a gyilkosságok száma is a felére csökkent.

Pinchak szerint ez egyértelműen a kutyasétáltatásra vezethető vissza: ilyenkor a kutyák gazdái észreveszik, ha nem stimmel valami, a kutató ráadásul arra a meglepő tényre is felhívta a figyelmet, hogy a kutyák jelenléte akkor is elrettentő lehet, ha épp nem látszanak, ugyanis hajlamosak ugatni. Emiatt fordulat elő az, hogy ott, ahol több kutyát tartanak, a betörés is ritkább.

