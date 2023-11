facebook twitter tumblr linkedin

A New York-i NYU Langone Health klinikán idén májusban elvégezték a világ első szemgolyó-átültetését. Az még egyelőre bizonytalan, hogy a 46 éves arkansas-i férfi, Aaron James képes lesz-e látni az új szemével, de orvosai szerint a transzplantáció jelentős lépés afelé, hogy a jövőben helyre lehessen állítani a súlyos szemsérülést szenvedők látását.

A műtét során egy több mint 140 fős orvosi csapat végezte el a szemátültetést, részleges arcátültetéssel együtt. Utóbbiból eddig kevesebb mint 50-et végeztek, és egyik sem tartalmazta a szemet. A teljes szemátültetést korábban gyakorlatilag lehetetlennek tartották a látószerv komplexitása miatt.

photo_camera Aaron James és Eduardo Rodriguez plasztikai sebész Fotó: NYU Langone Health

A villanyvezetékeken dolgozó James 2021 júniusában szerezte a sérülést, amikor az arca egy feszültség alatt álló vezetékhez ért, és 7200 voltos áramütést szenvedett. A balesetben elvesztette arca bal oldalának nagy részét (így a szemét is), valamint bal karjának nagyját.

Az orvosok egy elhunyt donor orrát, ajkait, bizonyos csontjait és szöveteit ültették át James arcára, valamint a donor teljes bal szemét, a szemhéjakkal, szemöldökkel és szemgödörrel együtt. A 21 órás procedúra során nagy kihívást jelentett a szemgolyót körülvevő érhálózat eltávolítása a donor koponyájából, és annak áthelyezése James koponyájának felnyitása nélkül, valamint a látóideg (az információkat a szemtől az agy felé közvetítő idegrostköteg) átültetése. Elszakadt látóideget még soha nem kapcsoltak vissza sikeresen az agyba, a most átültetett ideg regenerációját a donorból vett őssejtekkel próbálták serkenteni.

photo_camera Fotó: NYU Langone Health

Közel fél évvel a műtét után fizikailag egészségesnek tűnik a James új szemgolyója: a véráramlás és a belső folyadéknyomás megfelelő, és könnyeket is képes termelni. Bár a látás szempontjából kritikus idegsejtek egy része is életben van, James nem lát ezzel a szemével, és orvosai szerint elképzelhető, hogy ez így is marad. A kutatók elmondták, óriási eredményként kell értékelni, hogy egy ilyen bonyolult műtétet bármiféle komplikáció nélkül el tudtak végezni, úgy, hogy életben tartották a szervet.

„Azt mondtam [az orvosoknak], hogy még ha nem is láthatok, legalább tanulhatnak ebből valamit, ami segít a következő emberen. Valahol el kell kezdeni, remélem, ez új utakat nyit majd” – mondta James.