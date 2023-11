facebook twitter tumblr linkedin

Az Etna, Európa egyik legaktívabb vulkánja november 12-én vasárnap lepte be hamuval Szicília egy részét több hónapnyi pihenés után. A közel 10 éve folyamatos aktivitást mutató vulkán miatt augusztusban Catania repterét is le kellett zárni, erre most egyelőre nem került sor, írja az Independent.

A vulkán vasárnap mintegy 4500 méteres magasságba lőtt ki lávacsóvát és hamuval lepte be a környéket.

photo_camera Cataniában Milo és Zafferana Etnea városait ellepte a vulkáni hamu vasárnap. Fotó: SALVATORE ALLEGRA/Anadolu via AFP

photo_camera A láva 4500 méteres tengerszint feletti magasságig lövellt fel a vulkánból vasárnap éjjel. Fotó: SALVATORE ALLEGRA/Anadolu via AFP

photo_camera A tíz éve szinte folyamatosan aktív vulkán vasárnap este ismét hamuval fedte be a környezetét. Fotó: SALVATORE ALLEGRA/Anadolu via AFP

photo_camera A füst és hamufelhőt, valamint a feltörő lávacsóvát élőben is közvetítették. Fotó: SALVATORE ALLEGRA/Anadolu via AFP

