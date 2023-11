„Nem létezik olyan, hogy aberrált művészet, ilyen szólamokat Hitler fasiszta Németországában mondtak”

facebook twitter tumblr linkedin

– Választóvonalhoz érkezett a közélet – mondta L. Simon László azon a keddi beszélgetésen, amelyet Ungár Péter LMP-s politikus vendégeként folytatott Szombathelyen. A Nemzeti Múzeum múlt héten menesztett főigazgatója szerint az a kérdés, hogy „mi az, amit egy demokráciában egy múzeum bemutathat”, illetve, „hol teszünk különbséget cenzúra és korhatár között”.

Valójában az a kérdés, hogy egyáltalán demokráciáról van-e szó: sokak szerint ugyanis Magyarország már nem nevezhető teljes értékű demokráciának – ezt tavaly az Európai Parlament is kimondta –, bár nem meglepő, hogy L. Simon még a vele történtek ellenére is annak gondolja. Az általa emlegetett választóvonal dilemmájára ugyanakkor két országos kiállítási intézmény is egyértelmű választ adott, és ez a válasz leginkább az öncenzúra fogalmával írható le. Pont azzal, amit L. Simon nem említ, de ami az úgynevezett gyermekvédelmi jogszabály egyik legkártékonyabb következménye.

photo_camera L. Simon László író (jobbra) a gróf Széchenyi Zsigmond-emlékérmek átadásán a Magyar Mezõgazdasági Múzeumban 2023. november 8-án Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA



Mint ismeretes, L. Simon menesztése után nem sokkal a Néprajzi Múzeum kordonnal választotta el egyik időszaki kiállításának, Claudia Andujar fotóanyagának egy részét – azt, ahol homoszexuális emberekről látható fotó. A Műcsarnok pedig a Reigl Judit festményeit bemutató kiállítása miatt adott ki közleményt, amelyben arról biztosítja a közvéleményt, hogy az intézmény „maradéktalanul betartja a jogszabályokat”, kiállításai nem sértik „a családok védelméről szóló törvényt sem”, a Reigl-kiállítás pedig „tisztelgés a művész életműve előtt”.

Claudia Andujar Néprajzi Múzeumban kiállított fotói az antropológia, az etnográfia és a dokumentarista fotográfia területéhez tartoznak, és rendkívül érdekesek – kár, hogy a múzeum úgy gondolta, hogy lépnie kell, és a szóban forgó szekcióhoz ki kell írnia, hogy csak 18 éven felüliek látogathatják. Persze aki megáll a kordon előtt, az tulajdonképpen már látogatja is ezt a részt, hiszen nyilvánvalóan a kordon mögé nézhet, így az egésznek nem sok értelme van.

Csütörtökre demonstrációt, egész pontosan „múzeumlátogatást” hirdetett az Egységes Diákfront „Le a kordonnal!” címmel, egyben felszólította Kemecsi Lajos főigazgatót, hogy vagy távolítsa el a kordont, vagy mondjon le. A Diákfront kommünikéje így fogalmaz: „Amennyiben ennek nem tesz eleget, Ön és intézménye aktívan korlátozza a diákságot és a fiatalságot a szabad művelődésében. Azt gondoljuk, hogy ennél a diákság többet érdemel.” A diákok csütörtökön egy videót is közzétettek, amelyben Perlaki-Borsos Noel, a szervezet elnökségi tagja pontosan arra hívja föl a figyelmet, ami ebben az egész ügyben az egyik legabszurdabb mozzanat: „Semmilyen törvény nem szabályozza, hogy milyen képeket lehet kiállítani egy adott kiállításon és milyeneket nem.” A művészet szabadságáról azt mondja, hogy „utoljára a rendszerváltás előtt találkoztunk a tiltott fogalmával...”, és hogy „nem létezik olyan, hogy aberrált művészet, ilyen szólamokat Hitler fasiszta Németországában mondtak”.

photo_camera Az Egységes Diákfront által szervezett csütörtöki megmozdulás résztvevői a Néprajzi Múzeumban, Claudia Andujar elkordonozott képei előtt Fotó: Csoszó Gabriella / FreeDoc

A diákok tegnap késő délután szabályosan, belépőt vásárolva mentek be az Indiánok. Lelkek.Túlélők. című kiállításra, a kordonnal elzárt résznél pedig mintegy kéttucatnyian tüntetőtáblákkal, „A kultúra mindenkié!” feliratú molinóval demonstráltak. A főigazgatónak szánt nyílt levelüket átadták a biztonsági szolgálat vezetőjének. A történtek miatt szabálysértési eljárás indult Perlaki-Borsos Noel ellen, ami legalábbis furcsa annak fényében, hogy a diákok belépőjeggyel érkeztek, és nem tettek kárt semmiben.

photo_camera Az Egységes Diákfront által szervezett csütörtöki megmozdulás résztvevői a Néprajzi Múzeumban, Claudia Andujar elkordonozott képei előtt Fotó: Csoszó Gabriella / FreeDoc

A Műcsarnok közleménye, amelyet Szegő György művészeti vezető és Medgyes Piroska gazdasági vezető (!) jegyez, ha lehet, még a Néprajzi kordonjánál is elképesztőbb. Kifejezetten szokatlan ugyanis, hogy kulturális intézmények mintegy előre, külön értesítésben biztosítsák a látogatóikat arról, hogy nem sértenek törvényt. A kiállításon látható képek között szerepelnek testek, torzók, de hogy miként kerül ide a homofób törvény, az első olvasásra rejtély. A 2021/LXXIX jogszabály címében egyébként éppenséggel nem a családok védelméről van szó, mint az a közleményből tűnhet, hanem „a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről”, bár a jogszabály a családok védelméről szóló törvényben is eszközöl módosításokat. Efelől olvasva viszont a közlemény kifejezetten gyomorforgatóvá válik, hiszen a 2020-ban Franciaországban elhunyt Reigl Judit homoszexuális kapcsolatban élt, és ezt – ha nem is igen beszélt róla nyilvánosan – nem kezelte titokként. A vele készült és már halála után megjelent, forrásértékű interjúkötetben (Csillapíthatatlanul szomjazzák a végtelent – Beszélgetések Reigl Judittal. Egy festő (ön)életrajza, 2020) egyértelműen és nyíltan beszél a Betty Anderson brit képzőművészhez fűződő, sok évtizedes kapcsolatáról.

Reigl és Anderson pedig éppenséggel abban a könyvben is előkerül, amelyet a Műcsarnokbeli kiállítást kurátorként jegyző Makláry Kálmán kereskedelmi galériája, a Makláry Kálmán Fine Arts adott ki. Ez a kiadvány, amelynek szerzője Fodor Marcsi, illusztrátora Szepessy Zsófia, címe Reigl Judit – Egy szabad művész valóra vált álmai (2023) láthatóan azzal a céllal készült, hogy gyerekek számára foglalja össze Reigl kétségkívül kalandos életét, rajzos, játékos feldolgozásban. Meghökkentő a műfaj – nehezen kapcsolható a Reigl-életműben megjelenő művészi gondolkodáshoz és esztétikához –, és nem tudni, hogy maga Reigl Judit mit gondolt volna róla. Mindenesetre a könyvben szerepel Betty Anderson, rajzban és szövegszerűen is, és kikövetkeztethető kettejük kapcsolata.

L.Simon László egyébként az említett keddi beszélgetésben védelmébe vette az általa is megszavazott törvényt. Azt mondta, nem a törvénynek, hanem a törvény értelmezésének lett az áldozata – mintha ez a két dolog nem függne össze. Szerinte a jogalkotói szándék egyértelmű volt, bár lehet, hogy a normaszöveg „nem tökéletes”.



A Néprajzi Múzeum és a Műcsarnok lépései akár félelemből, akár önvédelemből, akár szervilizmusból fakadnak, szégyenletesek. Ugyanakkor tökéletesen példázzák az L.Simon által vázolt választóvonal problémáját, és megmutatták, mi a törvény legfőbb hozadéka: az a vonal sajnos mozog, a jogszabály következménye pedig egyértelműen a jogbizonytalanság és az abból fakadó öncenzúra. Ilyen értelemben tökéletesen betölti azt a szerepet, amire megalkották.

A Néprajzi Múzeumtól megkérdeztük, mi okból érezték szükségét a kordon fölállításának, következik-e ez szerintük a 2021/LXXIX számú törvényből, és ha igen, akkor miként. Kaptak-e esetleg a kordonozásra vonatkozó utasítást a fenntartótól, és mindez összefüggésben van-e a Nemzeti Múzeumban történtekkel? Négy napja küldtük el kérdéseinket, eddig nem reagált sem a sajtóosztály, sem Kemecsi Lajos főigazgató.

