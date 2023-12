Óránként akár 120 hullócsillaggal jön a Geminidák meteorraj csütörtökön

A Geminidák meteorraj minden évben december 14-e környékén tetőzik, idén sincs ez másképp. Óránként akár 120 hullócsillagot is számolhatunk, ha az égbolt is tiszta lesz az esti órákban.

Az augusztusi Perseidákkal ellentétben, a Geminidák hullócsillagai nem porfelhőkből származnak, hanem egy földsúroló kisbolygóból. A Geminidák meteorraj szülőobjektuma az 1983-ban megtalált (3200) Phaethon, ami egy öt és fél kilométer átmérőjű földsúroló aszteroida. Különlegessége abban rejlik, hogy kisbolygó létére üstökösszerű tulajdonságokat is mutat, írja a Svábhegyi Csillagvizsgáló a sajtóközleményében.

A kisbolygó a pályáján a Naphoz közeledve felfényesedik, csóvát ereszt és közben kipöfögi magából a Geminidák-meteorrajt, ami az óránként akár 120 hullócsillagjával még az augusztusi Perseidáknál is látványosabbnak ígérkezik.

A hullócsillagokat a koraesti órákban lehet majd megfigyelni, 20 óra környékén számíthatunk a legtöbbre, de éjfél után is érdemes lesz az eget kémlelni. Jelentős háttérfényt most a Hold sem jelent majd, ez ugyancsak megkönnyíti az észlelést.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló külön programmal is készül a meteorraj érkezésére, de a megfigyeléshez elég lehet egy sötét, a városi fényektől mentes terület is – Budapesten a Normafa, a Hármashatár-hegy vagy a városligeti Királydomb is jó helyszínek lehetnek.