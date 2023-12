Különös pókszerű lényt találtak az óceán fenekén az Antarktisz közelében

Az ászkapókok (Pycnogonida) a tengerben és az óceánfenéken élő csupalábállatok (Pantopoda), amelyek leginkább pókokhoz hasonlítanak, de sem a pókok rendjébe (Araneae), sem a pókszabásúak osztályába (Arachnida) nem sorolhatók. Különlegességük, hogy a lábaikon keresztül lélegeznek, valamint ormányszerű szervükön (proboscis) keresztül táplálkoznak.

Egy ilyen furcsa, sárga lényt sikerült most kihalászniuk az Antarktisz közelében az óceán mélyéről a Közép-Michigani Egyetem biológusainak. A négy, szinte fekete szemmel és két nagy, bokszkesztyűre hasonlító végtaggal is rendelkező állat az Austropallene halanychi nevet kapta.

Az 570 méter mélyről felhozott állat teste körülbelül 1 centiméter hosszú, a lábai a 3 centimétert is elérik, míg két különös végtagját valószínűleg arra használja, hogy megragadja a puha táplálékot, például a férgeket és az anemónákat.

Az Antarktisz környéki óceán fenekét igazi aranybányának tartják a biológusok, az új ászkapókot felfedező Andrew Mahon például azt mondta, hogy „annyi minden van odalent, hogy minden alkalommal találunk új dolgokat, amikor odamegyünk”. Az egyedeket hálókkal fogják be és szállítják a felszínre. Ezután a talált fajok szétválogatása jelenti a legnagyobb kihívást – az A. halanychit is még 2013-ben találták, de csak most jutottak el a vizsgálatáig.

De fogytán az idő az antarktiszi tengerfenék tanulmányozására; ahogy az éghajlat folyamatosan változik, a melegebb vizek veszélyeztethetik az egyedülálló, elszigetelt ökoszisztémákban élő fajok egy részének jövőjét. Mahon szerint a kutatók azért is folytatják az antarktiszi óceánfenék vizsgálatát, hogy segítsenek leírni és megvédeni ezt a biológiai sokféleséget, mielőtt még túl késő lenne.