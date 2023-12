Qubit+ előfizetést karácsonyra? Igen, lehetséges!

Kedves olvasóink, egyszerre két jó hírünk is van. Az egyik, hogy pillanatokon belül itt a karácsony. A másik, hogy aki nem szeretne ismét pamutzoknit, porszívózsákot, sajtreszelőt, díszzsebkendőt, konyakmeggyet vagy szabadulószoba-bérletet adni szeretteinek, ugyanúgy, mint tavaly, most olyasmit ajándékozhat, amit tavaly még nem: egy egész éves előfizetést a múlt héten elindult Qubit+-ra.

A Qubit+ előfizetői hozzáférnek minden lezárt tartalmunkhoz, olvashatják exkluzív cikkeinket és vadonatúj hírleveleinket, a Jóvilágot és az Anarki in the Kitchent, és mindenkinél előbb hallgathatják podcastjainkat, köztük – a teljesség igénye nélkül – az Astronomy on Airt, a Boncasztalt, a Darwin démonait és a Városi szövettant.

Aki pedig idén sem szeretne pamutzoknit, porszívózsákot, sajtreszelőt, díszzsebkendőt vagy szabadulószoba-bérletet kapni, küldje el szeretteinek egy jelentőségteljes kacsintós szmájli (fiataloknak: emodzsi) kíséretében ezt a linket, és majd megtudja, mennyire szeretik!

Előre is szabad, független, okos tartalomban gazdag ünnepeket kívánunk:

a Qubit szerkesztősége

Kattintani ide lehet: