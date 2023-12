Európa 2024-ben beindíthatja a világ leggyorsabb szuperszámítógépét

A New Scientist szerint jövőre kell elkészülnie Európa első exascale számítógépének. A JUPITER (Joint Undertaking Pioneer for Innovative and Transformative Exascale) nevű szuperszámítógép akár a világ legerősebbje címet is elnyerheti, mivel elképesztő mennyiségű művelet végrehajtására lesz képes.

Definíciója szerint az exa előtag ugyanis a milliószor milliószor millió nagységrendet jelenti. A magyar nyelvű szaksajtó hasonlatával élve ez olyan, mintha egy ember 31 688 765 000 éven keresztül minden másodpercben végrehajtana egy összegzést. A New Scientist szerint hivatalosan jelenleg csak két szuperszámítógép van a világon, amely képes ilyen léptékű számításokra: a Frontier a tennessee-i Oak Ridge National Laboratory, az Aurora pedig az Illinois állambeli Argonne National Laboratory birtokában van. A lap hozzáteszi azonban, hogy szakberkekben tudni vélik, hogy Kínában már legalább két exascale gép is működik titokban.

A JUPITER a tervek szerint a németországi Jülich Szuperszámítógép Központban épül meg az Európai Unió és magánvállalkozások által finanszírozott Európai Nagyteljesítményű Számítástechnikai Közös Vállalkozás (EuroHPC JU) keretében. A JUPITER megépítésének és három éves üzemeltetésének összköltsége 500 millió euró, amiben benne van az évi 100 millió euróra taksált villamosenergia-fogyasztás is.



photo_camera A németországi Jülich Szuperszámítógép Központ egyik gépterme 2018-ban Fotó: Wikipédia

A lap szerint Európa két leggyorsabb szuperszámítógépe jelenleg a Finnországban működő LUMI és az olaszországi Leonardo.

A tervek szerint egy második, EU-finanszírozású exascale szuperszámítógépet is építenek Franciaországban, de ennek architektúrájáról vagy fejlesztési ütemtervéről egyelőre nem tettek közzé részleteket. A brit kormány is bejelentette nemrégiben, hogy finanszíroz egy exascale gépet az Edinburghi Egyetemen, de annak építése csak 2025-ben kezdődik – írja december 28-án publikált cikkében a New Scientist.

