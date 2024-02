Jelentősen magasabb az öngyilkosság kockázata a PCOS-es nők körében

A policisztás ovárium szindróma (röviden: PCOS) egy összetett, a hormonháztartásra, az anyagcserére és a termékenységre is hatást gyakorló betegség. Gyakran csak akkor derül ki, hogy egy nő PCOS-sel küzd, amikor a teherbeesés nehézségei miatt elkezdik kivizsgálni, pedig egyáltalán nem csak a nevét adó, a petefészken megjelenő ciszták okoznak problémát a szervezetben.

A szénhidrát-anyagcsere zavara, valamint a hormonháztartás felborulása miatt emésztőrendszeri panaszok is jelentkezhetnek, valamint romlik a bőr állapota is. Az elhízás, a zsírosodó bőr vagy a hajhullás azonban sok más betegség tünete lehet, így sokan tényleg nem gyanakodnak arra, hogy a panaszaikat a PCOS okozza, pedig az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a fogamzóképes korú nők mintegy 8-13 százalékát érinti a probléma.

Egy tajvani kutatócsoport pedig átfogó elemzéssel mutatott rá arra, hogy a PCOS-nek a mentális egészségre gyakorolt hatása még annál is súlyosabb, mint ahogy azt az eddigi kutatások bemutatták. Bár azt eddig is tudtuk, hogy a PCOS-sel küzdő nők körében gyakori a szorongás és a depresszió – ennek hátterében a testképpel kapcsolatos érzések, a teherbeesési nehézségek és az életminőség romlása is állhat –, az új elemzés szerint közel 8,5-ször nagyobb öngyilkossági kockázatnak vannak kitéve, írja a Guardian.

A vizsgálatban korban és szocioökonómiai státusz tekintetében is igazított kontrollcsoportot alkalmaztak és mind a kamaszok, mind a felnőttek, mind pedig az idősebbek körében kimutatták, hogy többszörös az öngyilkosság kockázata akkor, ha valakit PCOS-sel diagnosztizáltak. A legkisebb eltérés az időskorú betegek és a hozzájuk illesztett kontroll között mutatkozott, a 40 éves kor alatti felnőtteknél viszont 9,15-szörös volt a kockázat.

A trend elkeserítő képet fest a kamaszok körében is: egy PCOS-es tinédzser 5,38-szor nagyobb kockázatnak van kitéve a betegsége miatt, mint egy egészséges kortársa.

Bár a kutatás önmagában nem alkalmas az ok-okozati összefüggések feltárására, arra azonban mindenképpen felhívja a figyelmet, hogy a PCOS-t nem elég a fizikai tünetekre koncentrálva kezelni.