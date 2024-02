Hamis a világ legszebb állapotú permi gyíkfosszíliája

1931-ben sosem látott épségű fosszíliára bukkantak az olasz Alpokban: a 280 millió évvel ezelőtt, a permi időszakban élt gyíkot a Tridentinosaurus antiquus névre keresztelték, és azóta sem került elő hasonló épségű és korú ősmaradvány. A kövület különlegességét az adta, hogy nem csak az állat csontjai, hanem még a szövetei is fennmaradtak. Az ehhez szükséges karbonizáció viszonylag gyakorinak számít, de az állati fosszíliáknál ritka.

A maradványok alapján az állatot a protorosauriák rendjébe sorolták, de a fosszíliát mindeddig még nem vetették alá alaposabb vizsgálatnak. Eddig: Valentina Rossi, a University College Cork paleobiológusa és kollégái rájöttek, hogy az, amit eddig szövetnek gondoltak, nem más, csak egyszerű fekete festék.

photo_camera A csodálatos állapotú gyík Fotó: Valentina Rossi

Csalódás, de jó, hogy kiderült

A harmincas években gyakori eljárásnak számított, hogy a fosszíliák állagát festékkel vagy lakkal próbálták megőrizni, így Rossi csapata először arra gondolt, hogy a megkövesedett szövet alaposabb vizsgálatához csak a festék alól kellene mintát venni – de nem volt miből.

A paleobiológus sokkolónak nevezte a felfedezést, de arra is felhívta a figyelmet, hogy azért nincs minden veszve: a fosszília egyes részei a hamisítás ellenére eredetiek, így most, hogy már tudják, hogy mi a hamis a maradványokban, jobban is tudják vizsgálni őket. Rossi szerint már az is fontos, hogy egyáltalán el tudták végezni a vizsgálatot, amelyekre még tíz évvel ezelőtt sem lettek volna meg a megfelelő eszközeik.

A kutatók a sokkoló felfedezés után következő lépésként megpróbálják feltárni, hogy pontosan mi lapulhat még a festék alatt, illetve azt is remélik, hogy a pontosabban felmért csontmaradványok alapján hasonló példányokat is találnak, ha máshol nem, a szenzációs lelet eredeti lelőhelyének közelében.