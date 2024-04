Pusztítja az agysejteket az egyik legelterjedtebb fertőtlenítőszer

A cetilpiridinium-klorid (CPC) igen hatékony fertőtlenítőszer, de mint kiderült, nem csak a vírusokat és a baktériumokat pusztítja el, hanem az agysejteket is. Az egyebek mellett szájvizekben, fogkrémekben és fertőtlenítőszerekben használt vegyületet abban a koncentrációban, amelyben ezekben a készítményekben megtalálható, biztonságosnak találták, de egy friss kutatás szerint nagy koncentrációban egészségügyi kockázatot jelenthetnek.

A kutatók 1823 különböző vegyületet vizsgáltak, amelyekben az volt a közös, hogy a toxicitásukat eddig nem elemezték elég alaposan, és amelyek széles körben megtalálhatóak az ember hétköznapi környezetében. Ezek közül kettő akadt fenn a rostán: a már említett CPC, illetve az organofoszfátok, amelyeket elsősorban rovarölőként vagy tűzoltószerként használnak, de sok ragasztószerben vagy textíliában is megtalálhatóak.

Az organofoszfátok és a CPC is úgy kerülhetnek az ember (vagy a vizsgálat esetében: az egér) szervezetébe, hogy képesek párologni, nagy koncentrációban vagy rosszul szellőztetett helyeken pedig a véren keresztül előbb-utóbb az agyba is eljuthatnak, ahol elpusztíthatják az oligodendrocita sejteket, illetve megállíthatják a fejlődésüket.

Jóból is megárt a sok

Erin Cohn, a kutatás vezetője szerint az organoidokon, illetve egereken végzett kísérletekben az organofoszfátoknak kitett állatok agyában már kimutatható volt a szerek jelenléte, ami arra utal, hogy a vegyületek képesek átjutni a vér-agy gáton. A kísérletekből az is kiderült, hogy nem minden agysejt érzékeny a jelenlétükre, az oligodendrociták viszont igen.

Ez nem jelenti azt, hogy minden tisztítószer halálos méreg lenne: Oliver Jones, az ausztrál RMIT Egyetem vegyésze szerint a kísérletben akkora dózisokat használtak, ami a hétköznapi ember számára teljesen életszerűtlen – de azoknál, akik például gyakran használnak fertőtlenítőszereket, elképzelhető, hogy megközelítik a kitettségnek ezt a szintjét is.

Ráadásul az, hogy mi számít életszerűnek, időszakosan változik is: a covid-járvány alatt mindenki rászokott a kézfertőtlenítő használatára, ami azt is jelentette, hogy sokkal több CPC-vel is találkozott a hétköznapi fogyasztó, mint addig.

Cohn és kollégái szerint sincs itt az ideje megkongatni a vészharangot, de mint írják, a fejlődő szervezet számára ezek a vegyületek kiemelt kockázatot jelenthetnek.