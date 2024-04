Egy feltétele volt, hogy a TikTok maradhasson Amerikában, úgy néz ki, a vállalat azzal is trükközik

Több mint száz millió felhasználójával a TikTok az egyik legnépszerűbb közösségimédia-platform az Egyesült Államokban, a gyerekeket, a tinédzsereket, a fiatal felnőtteket és a középkorúakat is leköti, kimondottan rugalmas algoritmusa ugyanis jóformán vonzza a szemeket a képernyőhöz. Közben viszont felhasználói adatokat gyűjt, az Egyesült Államok pedig nem nézi jó szemmel, hogy ezekhez az adatokhoz potenciálisan a Kínai Kommunista Párt is hozzáfér.

photo_camera Tiktok-párti tüntetők Washingtonban 2023 márciusában Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

Amerikában 2022 márciusában indították el a Project Texast, ennek értelmében az amerikai felhasználók adatainak az államok határain belül kellett volna maradniuk. A TikTok helyi leányvállalata létrehozott egy ottani adatközpontot és ahelyett, hogy a felhasználói információkat megosztaná a ByteDance anyavállalattal.

Emiatt sokan eddig abban a hitben voltak, hogy a TikTok a megállapodásoknak megfelelően gondozza az érzékeny információkat, mint a felhasználók neve, e-mail és IP-címe, valamint demográfiai adatai. Tehát ezek az USA területén működő adatközpontokban vannak elhelyezve.

A Fortune azonban tegnap, április 15-én számolt be róla, hogy Evan Turner, aki korábban rövid ideig – 2022 áprilisától szeptemberéig – volt vezető adattudós a TikToknál, maga is szemtanúja volt a szisztematikus adatszivárogtatásnak. Turnert arra kötelezték, hogy kéthetente táblázatos formában továbbítson adatokat a kínai anyavállalatnak, erről pedig felettesei, köztük több amerikai felsővezető is tudtak.

Turnernek hiába volt az átszervezés miatt amerikai közvetlen főnöke, vele egyszer sem találkozott, helyette heti szinten a kínai vezetőivel kellett kapcsolatot tartania – írja a Washington Free Beacon. Bár a táblázatok valószínűleg csak igen kis részét tartalmazták a felhasználók adatainak, a kínai kormánynak való átadásuk így is aggályos.

Idén egyébként is elég rosszul áll a TikTok nemzetközi szénája, bár a felhasználók körében a lelkesedés töretlen. Januárban Shou Zi Chew-t, szingapúri üzletembert, a TikTok vezérigazgatóját hallgatta meg az amerikai törvényhozás (a kínos pillanatokról több videó is bejárta az internetet, miután Thomas Bryant Cotton, Arkansas szenátora mindenképpen kínai kapcsolatokat szeretett volna az üzletemberre bizonyítani a meghallgatáson.)

Márciusban pedig a képviselőház szavazott arról, hogy betilthatják a TikTokot az Egyesült Államokban, amennyiben a platformot nem adják el egy nem kínai cégnek. A javaslat már a Szenátus előtt van.