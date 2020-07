A TikTok mindent tud rólad, tehát Kína is mindent tud rólad, és ebből még nagy baj lehet

Kétségtelen, hogy egyre nehezebb követni a közösségi platformok fejlődését. Aki tíz éve már aktívan internetezett, jó eséllyel még mindig a Facebooknál tart, esetleg van Instagramja, de azt már nem feltétlenül értette, amikor két éve kiderült, hogy a legtöbb tinédzser a Snapchatet használja. A TikTok meg aztán már végképp magas – akinek a környezetében nincsenek tizenévesek, lehet, hogy még nem is hallott róla, pedig több felhasználója van, mint az Instagramnak és a Snapchatnek együttvéve.

A TikTokon rövid videókat lehet megosztani, így leginkább vicces, táncos, tátogós-alámondós, egymást szívatós vagy más szórakoztató tartalmakat lehet találni rajta, amiket az alkalmazás algoritmusa úgy dobál fel egymás után (végtelenítve) a személyre szabott feeden, hogy a felhasználót leginkább érdeklő videók kerüljenek előre. Ez még csak nem is egy túl eredeti ötlet: a 2010-es évek közepén nagyot futott Vine gyakorlatilag ugyanerről szólt, mégis csak a TikTok bázisának ötödét, körülbelül 200 millió felhasználót tudott elérni.

A másik nagy konkurenciát, a Musical.ly nevű szolgáltatást egyszerűen felvásárolta a TikTok anyacége, a jó kínai techvállalathoz méltóan a kommunista párthoz mélyen bekötött ByteDance, amit a világ legtöbbet érő startupjának tartanak – 2020 májusában 100 milliárd dollárra értékelték a céget. 2019 végére már a második helyen állt a legtöbbször letöltött mobilappok listáján – igaz, a top 5 másik négy helyét a Facebook alkalmazásai (sorrendben: WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram) szerezték meg.

Bár a TikTok homályban tartja a felhasználói bázisára vonatkozó adatokat, adatelemző cégek kutatásaiból látható a platform célcsoportja: az App Ape szerint 2020 januárjában az amerikai TikTok-felhasználók 37,2 százalékát a 10 és 19 év közöttiek, 26,3 százalékát pedig a 20 és 29 év közöttiek tették ki, ezzel a harmincnál fiatalabbak aránya 63,5 százalékos.

Influenszertalálkozó 2018 szeptemberében, a délnyugat-kínai Csengtuban Fotó: wen shan/Imaginechina via AFP

De mi a siker titka? Hogyan lehet megfogni az egyre figyelemhiányosabb tiniket? Talán nem csoda, hogy erre a kérdésre nem egy középkorú, öltönyös, régi vágású vezérigazgató, hanem egy fiatal techvállalkozó, pontosabban az ő startupja által fejlesztett mesterséges intelligencia adta meg a választ.

Mindegy, mi a termék, amíg mesterséges intelligencia hajtja

Csang Ji-ming, aki startupjainak elindítása előtt a Microsoftot is megjárta, 2012-ben, 30 évesen alapította meg a ByteDance-et, miután észrevette, hogy a számítógépekről az okostelefonokra áttérő felhasználók nehezen jutnak hozzá a keresett információkhoz, mivel a kínai népi keresőmotor, a Baidu hirdetéseket csempész a találatok közé. Csan célja az volt, hogy a mesterséges intelligencia kiaknázásával a lehető legpontosabban tárja a kívánt információkat a felhasználók elé.

Először a Toutiao nevű hírportállal és tartalomszolgáltató platformmal hódította meg Kínát: a 2012-ben indult, de igazán két-három évvel később befutott oldal AI-motorja a felhasználói aktivitás alapján finomhangolja a megjelenített tartalmakat, amelynek köszönhetően a látogatók alig akarják elhagyni a platformot – az átlagos Toutiao-felhasználó naponta 76 percet tölt az oldalon.

Hogy még tökéletesebbek legyenek az algoritmusok, 2016-ban felállt a Toutiao AI Lab, ahol a gépi tanulás, a számítógépes látás, az ember-gép interakció és a természetes nyelvek feldolgozása terén kezdtek komolyabb kutatásokat. Ennek egyik első nyilvános eredménye volt a 2016-os riói olimpiára fejlesztett Xiaomingbot, amely 15 nap alatt 450 cikket írt automatikusan, ráadásul olyan eszeveszett tempóban, hogy már két másodperccel egy-egy verseny után kész volt a cikkeivel.

A ByteDance és az Apple vezérigazgatói: Csang Ji-ming és Tim Cook 2018 októberében Fotó: Bytedance/Imaginechina via AFP

A robotújságírót is fejlesztő csapatot vezető Li Lejt a Baidutól igazolta a Toutiao AI Lab. Li 2017-ben az MIT Technology Review-nak elmondta, hogy „a Toutiao AI Lab küldetése a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia határainak feszegetése, és hogy ezeket a technológiákat termékekbe is építsük.” A kutató akkor, még a TikTok nemzetközi megjelenése előtt azt nyilatkozta, hogy a cég határon túli terjeszkedése az ő csapatának munkáján múlik majd: „A tapasztalatokat, a levont tanulságokat a nemzetközi termékeinkbe is továbbvisszük. De közben megépítettük a legnagyobb gépi tanulásra alapuló tartalomszolgáltató platformot. Ez a mi fegyverünk.”

Amikor a Financial Times ugyancsak 2017-ben a Toutiao „intelligens hírfolyamáról” kérdezte a cég alelnökét, Tina Csao úgy nyilatkozott, hogy „igyekszünk azzá az információs platformmá válni, amely a legjobban ismeri egyes felhasználóit.”

Figyelemhiányos a gyerek? Nézzen egész nap pár másodperces videókat, az majd segít!

2016 szeptemberében először A.me néven, majd decembertől a Kínában máig használt nevén (Douyin) jelent meg az a videómegosztó közösségi platform, amelyre egy év alatt 100 millió felhasználó regisztrált, és amely 2017 őszétől nemzetközileg TikTok néven vált ismertté. A Musical.ly egymilliárd dolláros felvásárlása után gyorsan végighódította a világot az alkalmazás: több mint 150 országban vált elérhetővé, 2018-ra az Apple Store legtöbbször letöltött ingyenes alkalmazása lett, és Selena Gomeztől Dwayne „The Rock” Johnsonig az idősebb hírességek is elkezdtek tiktokozni, a milliós követőbázissal rendelkező tizenéves közösségimédia-celebekről és influenszerekről nem is beszélve.

Ma talán már csak a kognitív disszonanciának tudható be, hogy nem aggódnak még többen a TikTok-függőség miatt. A platform ugyanis a mindennél hatékonyabbnak tűnő AI vezérelte, személyre szabott feedjének köszönhetően eredendően addiktív, ráadásul nagy százalékban kiskorúakat aknáz ki. Hogy mennyire hatékony a rendszer? Egy idei felmérés szerint a TikTok felhasználóinak 90 százaléka napi rendszerességgel használja az alkalmazást, és átlagosan 52 percet töltenek a platformon naponta, ami rendhagyóan magas aktív felhasználói bázist sejtet – a TikTok gyakorlatilag havonta egy napot vesz el a felhasználók életéből.

Az automatikus lejátszás és a végtelenségig lapozható videófolyam egyértelműen az addiktív platformok sajátja, de a javarészt maximum 15 másodperces videók millióit a felhasználók elé táró TikTok valószínűleg nem segít a már így is egyre figyelemhiányosabb fiatalok helyzetén. Hogy üljön végig egy gyerek figyelmesen egy 45 percen át tartó tanórát, amikor ugyanennyi idő alatt több száz TikTok-videót végig lehet pörgetni?

Válogatás a Vine-korszakot idéző TikTok-videókból:

És hogy miért ismeri olyan jól a felhasználóit a TikTok? Bár a hivatalos álláspont szerint az app csak a szokásos adatelemző módszereket tökéletesítette, és leginkább a felhasználói viselkedés (lájkok, kommentek, megtekintések, az egyes tartalmakkal eltöltött idő) alapján ajánl videókat, az elmúlt egy évben látványosan megszaporodtak a platformmal szembeni adatvédelmi aggályok, ami komoly tiltáshullámhoz vezetett.

A báránybőrbe bújt nemzetbiztonsági kockázat

A TikTok elleni tiltakozások első hulláma 2019 első felére, a Huawei-botrány kibontakozásának idejére esik. Az amerikaiak gyanakvásán az sem segített, hogy épp ekkoriban jelentette be Csang Ji-ming, hogy a ByteDance igyekszik szorosabbra fűzni a kínai kommunista párttal való kapcsolatát. Korábban a kínai kormány ugyanis betiltotta a cég egyik alkalmazását, a mémek megosztására létrejött Neihan Duanzit, mert az szerinte sértette a szocialista alapelveket, és nem követte eléggé a Hszi Csin-ping elnök által kijelölt kulturális-társadalmi irányvonalat.

Hogy az Egyesült Államokban komolyan gondolták a TikTok nemzetbiztonságot veszélyeztető szerepét, az akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a republikánus Tom Cotton és a demokrata Chuck Schumer szenátorok közös levélben kérték a nemzeti hírszerzés igazgatóját, hogy vizsgálja meg a TikTok és a ByteDance adatkezelési gyakorlatát. Mike Pompeo külügyminiszter aztán 2020. július 6-án vetette fel a végső tiltás ötletét, megjegyezve, hogy bárki szabadon telepítheti az alkalmazást, aki „a kínai kommunista pártra akarja bízni a személyes adatait.” Pár nappal később az Európai Adatvédelmi Testület is bejelentette, hogy vizsgálódik a TikTok ügyében.

Az alkalmazás tiltását (közel 60 más kínai mobilappal együtt) elsőként éppen az addig a legtöbb TikTok-felhasználót adó India rendelte el június végén, nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva, miután a két ország határán fegyveres konfliktussá fajultak a területi feszültségek.

„Itt tilos tiktokozni” – írták ki szikh aktivisták az amritszári Aranytemplom elé februárban, négy hónappal azelőtt, hogy India teljes területére kiterjesztették a tiltást Fotó: NARINDER NANU/AFP

A ByteDance, legalábbis a felszínen, mindent megtesz, hogy fenntartsa a kínai kormánytól való függetlenség látszatát: a hongkongi internetcenzúrának ellenálló cégekhez csatlakozva a TikTok bejelentette, hogy kivonul a városállamból, és hogy a cég amerikai vagy európai központ nyitásán gondolkodik. Júniusban az amerikai Kevin Mayert nevezték ki a TikTok vezérigazgatójának, aki korábban a Disney egyik vezetője volt – többek között neki köszönhető, hogy a Pixar, a Marvel, a Lucasfilm és a 21st Century Fox felvásárlásával megkerülhetetlen óriássá fújódott fel az amerikai vállalat.

A ByteDance eleinte azzal próbált védekezni, hogy mivel a TikTok Kínában nem elérhető, a rajta keresztül begyűjtött adatokat nem is az országon belül tárolják, és így nem kötelesek megosztani semmilyen adatot a kormánnyal. Erre Sarah Cook, a Freedom House Kína-elemzője így reagált: „A Kínában uralkodó jogi és politikai helyzetben egy ilyen cég hiába akarna ellenállni a kormány kéréseinek, az nagyon nehéz, sőt lehetetlen lenne anélkül, hogy a cégnek vagy vezetőinek súlyos következményekkel kelljen szembenézniük.”

Az amerikai nagyvállalatok közül az Amazon volt az első, amely egy kiszivárgott belső levelezésében arra szólította fel alkalmazottjait, hogy töröljék a TikTokot a céges mobiljukról – igaz, ezt a rendelkezést hamar visszavonták. Így a bankszektorból érkezett az első igazi nagyvállalati tiltás: az USA egyik legnagyobb bankja, a Wells Fargo a múlt hét végén biztonsági okokra hivatkozva töröltette az érintett céges eszközökről az alkalmazást. A gamerek akkor kaphatták fel a fejüket, amikor a Twitch egykori sztárja, Ninja bejelentette, hogy adatvédelmi okokból minden eszközéről törölte a TikTokot. A Reddit vezére, Steve Huffman már egy februári eseményen parazita kémprogramnak nevezte az alkalmazást.

Az adat: hatalom

Az elmúlt évek nagy adatvédelmi botrányaiban közös pont volt, hogy éppen azokat érdekelték legkevésbé, akik az elszenvedői voltak: a felhasználók nagy része nincs tisztában azzal, hogy milyen hátrányok érhetik amiatt, hogy egy cég hozzáfér a böngészési előzményeikhez, kapcsolati hálójukhoz és minden, de minden személyes adatukhoz.

A legtöbb elemzés szerint a TikTok adatgyűjtési technikája nem feltétlenül rosszabb a Facebook vagy a Google gyakorlatánál, de van két tényező, ami a súlyosabb kategóriába helyezi az appot: egyrészt a fejlett mesterséges intelligenciájának köszönhetően sokkal jobban össze tudja kapcsolni egymással a különböző adatokat, pontosabb profilt alkotva a felhasználókról; másrészt mégiscsak az első világszerte népszerűvé vált kínai mobilalkalmazásról van szó.

Fotó: Zhang Rongqing/Imaginechina via AFP

A begyűjtött adatok a hivatalos verzió szerint általában két célt szolgálnak: a minél jobb felhasználói élmény biztosítását, illetve, mivel az ingyenes internetes szolgáltatások hirdetésekből élnek, a lehető legpontosabban személyre szabott reklámok megjelenítését. A Cyjax kiberbiztonsági cég egyik vezetője szerint azonban „az ennél sötétebb nézetek szerint a TikTok és a hozzá hasonló appok a tömegmanipuláció, a társadalmi irányítás és a dezinformáció veszélyét hordozzák magukban. Ez a veszély az egyén számára minimális, de a társadalom és a demokrácia szempontjából súlyos lehet.”

Egy meredekebb, de világosan fogalmazó reddites elmélet szerint „Kína éppen most teszi zsarolhatóvá a gyerekeket, akikből a jövő vezetői válnak.” Vagyis lehet, mégsem olyan meredek, hiszen az FBI igazgatója, Christopher Wray egy múlt heti előadáson arról beszélt, hogy Kína a külföldre szakadt disszidenseket, a politikai ellenfeleket és a Hszi-rezsim kritikusait is felkutatja a tömegesen begyűjtött adatok nyomán, és a legdurvább módszerekkel kényszeríti őket hazatérésre. De Kína nem csak saját állampolgárait támadja: Wray szerint amerikai cégeket, kormányzati tisztviselőket és a sajtót is zsarolással vagy más nyomásgyakorlással igyekszik saját külpolitikai céljainak érdekébe állítani – és az is valószínű, hogy az elnökválasztási kampányt is megpróbálja befolyásolni.

Egy alkalmazásfejlesztésben jártas Reddit-felhasználó, Bangorlol hónapok óta azon dolgozik, hogy feltárja, pontosan milyen személyes adatokhoz fér hozzá a TikTok, és mit kezd velük. Ahogy írja: „A TikTok egy adatgyűjtő szolgáltatás, amely közösségi platformnak álcázza magát.” Kutatása szerint többek között a következő adatokhoz jut hozzá az alkalmazás:

a telefon hardveres adatai (IMEI, azonosítók, képernyőfelbontás, memóriahasználat, tárhely stb.);

más, akár korábban már törölt appokból szerzett adatok (kapcsolatok, üzenetek, böngészési és keresési előzmények stb.);

minden hálózati adat (IP- és MAC-címek, router adatok, wi-fi stb.);

GPS-adatok (az app egyes változatai 30 másodpercenként elküldték az aktuális helyadatokat);

rootolták vagy jailbreakelték-e a telefont.

Bangorlol szerint azonban a legijesztőbb az, hogy mennyi időt fektettek a fejlesztők az illegális (és véleménye szerint a Facebook vagy a Twitter gyakorlatánál sokkal nagyobb mértékű) adatgyűjtés nyomainak eltüntetésébe – állítása szerint szabályszerű működés mellett nem lenne szükség ilyen komoly titkosításra. Arról is írt, hogy a TikTok algoritmusa a legális módszereken túl is igyekszik függővé tenni a felhasználókat: a tartalom-előállítók első posztjaira általában aránytalanul sok lájk és komment érkezik, amik száma később csökkenni kezd – így az elején behúzzák a felhasználókat, majd arra ösztönzik őket, hogy hajszolják a kezdeti sikereket. A Penetrum nevű kiberbiztonsági cég ugyanezekre az eredményekre jutott.

A TikTok kódjában a telefon azonosítói és az IMEI begyűjtésére vonatkozó rész Forrás: Penetrum

A TikTok tehát mindent tud rólad, mesterséges intelligenciájának köszönhetően pedig még az is lehet, hogy saját magadnál is jobban ismeri a viselkedésed. Ez egészen leegyszerűsítve annyit jelent, hogy ha a kínai kormányhoz eljutnak a TikTok által begyűjtött adatok, márpedig a jelek szerint ez a helyzet, és valamiért fontossá válsz a kínai politika vagy hatóságok számára, nem nagyon tudod elkerülni, hogy megtaláljanak – akár élőben, akár egy jó kis kibertámadás formájában.

Ha egy kínai tulajdonú cégnél dolgozol, és magasabb pozícióra hajtasz, egy mozdulattal utánanézhetnek a teljes digitális múltadnak. Ha részt veszel egy Free Tibet-tüntetésen, és a kormányod jó kapcsolatot ápol Kínával, könnyen megjárhatod. De az utóbbi fordítva is működik: ha egy nagy kormányellenes tüntetést szervezel, és ez a kormány jó kapcsolatot ápol Kínával, már náluk is van minden adatod – és jó eséllyel találnak valamit, amivel zsarolni tudnak. És akkor azzal még nem is számoltunk, hogy mi van akkor, ha az adatok kiszivárognak, vagy éppen kereskednek velük, és rossz kézbe kerülnek.

