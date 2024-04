Az új David Bowie-remix tele van a természet hangjaival, és maga a természet is kap jogdíjat utána

Brian Eno a Föld Napjára, április 22-re időzítette az eredetileg 1995-ben megjelent Get Real című David Bowie-szám remixét. Az ambient műfaj úttörője, a zeneszerző-producer Eno, az új változatot telepakolta a természet, a környezet hangjaival. A remix az ENSZ által támogatott Sounds Right nevű globális zenei kezdeményezés részeként jelenik most meg, amely a nature-t, azaz a természetet kvázi hivatalos előadóvá tette a streaming platformokon, annak érdekében, hogy pénzt gyűjtsön a Föld megóvásáért dolgozó szervezeteknek.

Minden olyan zeneszám esetében, ahol a nature, vagyis a természet mint előadó jelenik meg, a jogdíj egy része az Eno által alapított EarthPercent nevű jótékonysági szervezethez kerül. A szervezet pedig a befolyó összeget a világ „legértékesebb és legjobban veszélyeztetett ökoszisztémáiban" folyó természetvédelmi és helyreállítási projekteknek juttatja. A pénz szétosztásában a Sounds Right szakértői tanácsa segíti majd az EarthPercent-et, a tanács vezető biológusokból, környezetvédelmi aktivistákból, az őslakosok képviselőiből és a természetvédelmi finanszírozás szakértőiből áll.

„Egész életemben töprengtem azon, miként adhatnék vissza valamit azoknak a helyeknek, ahonnan ötleteket merítettem" - mondta Eno a kezdeményezésről. „A zene a természet hangjainál kezdődik, és a Sounds Right most egy olyan rendszert hozott létre, amellyel vissza is adhatunk valamit a természetnek, segítve a bolygó megőrzését, hogy tovább inspirálhasson bennünket."



Az eredeti Get Real-t Bowie és Eno közösen jegyezték, és a producernek az volt a célja, hogy az új változat úgy szóljon, mintha „a természet belopódzott volna a művészetbe", és az állatok „minden ablakon, ajtórésen keresztül beszökdösnének" a zenébe.

Az nem ritka, hogy a zenészek beépítik a természet hangjait a zenéjükbe – gondoljunk csak a Beatles Blackbird című számának ciripelésére, vagy a Doors Riders on the Storm-jában hallható esőre. Azonban arra, hogy a természet ebből profitáljon is, eddig nem volt példa, jegyzi meg a BBC a Bowie-Eno remix apropóján.

A Bowie-számmal együtt egyébként a Sounds Right egy teljes válogatást is kiad, amelyen a BTS, Mick Jenkins, MØ, Ellie Goulding és a London Grammar dalainak új verziói szerepelnek, és mindegyik feltünteti a természetet, mint közreműködő előadót.

Eno nemcsak az EarthPercent megalapításával kötelezte el magát a környezetvédelem ügye mellett, zenéjén keresztül gyakorta foglalkozik a klímaváltozással, és olyan művészekkel együttműködve ad ki jótékonysági albumokat, mint Michael Stipe, Peter Gabriel, Big Thief, Jarvis Cocker, vagy a Death Cab for Cutie.