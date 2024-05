John Lennon elveszettnek hitt akusztikus gitárját árverezik el New York-ban

Előkerült egy rég elveszettnek hitt Framus Hootenanny akusztikus gitár, amely John Lennoné volt, előkerült, és ebben a hónapban New Yorkban elárverezik. A legendás tizenkét húros hangszer lesz annak a Music Icons című aukciónak a vezető tétele, amelyet a Julien's Auctions rendez a New York-i Hard Rock Cafe-ban május végén – adja hírül az ArtnetNews.



Az aukciós ház jelenlegi rekordját szintén Lennon egyik akusztikus gitárja tartja. Az ugyancsak elveszettnek hitt Gibson J-160E még 2015-ben, 2,4 millió dollárért kelt el a Julien’s-nél. Lennon 1963-ig játszott ezen a Gibson gitáron, 1965-ben pedig egész évben a Framus Hootenanny-t részesítette előnyben, az első amerikai útjukat követően tetőző Beatlemania idején számos fotón meg is van örökítve a hangszer és tulajdonosa.

photo_camera John Lennon a tizenkét húros hangszerrel, 1965-ben Forrás: Framus

Lennon ezt a Framust használta az ötödik stúdióalbumuk, a Help! (1965) felvételei alatt, valamint az azt kísérőfilmjének forgatásán, és a Rubber Soul album készítése közben. Mindhárom ugyanabban az évben jelent meg.



Egészen a közelmúltig ez a gitár inkább csak a Beatles-legendárium részeként létezett. A Julien's Auctions adatai szerint az 1960-as évek végén Lennon Framus gitárja az énekes-dalszerző Gordon Waller (Peter & Gordon zenekar) tulajdonában volt, aki odaadta egykori turnémenedzserének. A rajongók, szakmabeliek és gyűjtők sem tudták, hogy a hangszer hosszú ideig az új tulajdonos házának padlásán pihent, valahol a brit vidéken.



„A jelenlegi tulajdonos fia fedezte fel ezt a gitárt egy hangszertokban, a padláson, miközben segített idős szüleinek a kétszintes otthonukból egy egyszintes házba költözni” – magyarázza Martin Nolan, az aukciósház társalapítója és ügyvezető igazgatója. Ő és az aukciós ház névadója, Darren Julien látogattak el a házba, hogy hitelesítsék a gitárt két Beatles-szakértők segítségével. Az azonosításhoz archív Beatles fotókat is használtak. „Egy hangszer fájának mintázata olyan, mint az ujjlenyomat” – mondja Nolan. „Ez pedig pontosan megegyezik a John Lennonról és George Harrisonról készült fotókon és videókon látható gitár mintázatával.”

Az árverésen kalapács alá kerül a gitáros Randy Bachman ( The Guess Who, illetve Bachman-Turner Overdrive) kétszáz darabos gitárkollekciója is, valamint az a rózsaszín Fender basszusgitár, amelyen Adam Clayton, a U2 basszusgitárosa játszott a The Sphere koncertsorozaton Las Vegas-ban. De alkudni lehet Michael Jackson színpadon viselt „Billie Jean” dzsekijére is az 1984-es Victory Tour-ról, valamint egy Nirvana műsorlistára, amelyet Kurt Cobain írt.

Néhány tétel, mint például Chet Atkins gitárja, amelyet Mark Knopfler (Dire Straits) adott be az árverésre, jótékony céllal kerül kalapács alá május végén.