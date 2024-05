Nehéz volt, de nehezebb is lehetett volna az első új magyarérettségi

Azok jártak jól, akik a szóbeli tételeket is átnézték, legalábbis nekik mindenképpen több esélyük volt Babits Mihály életművéből források nélkül témakifejtős esszét írni, mint azoknak, akik általánosabban vagy tesztek alapján készültek fel a mai magyar nyelv és irodalom érettségire. Az Eduline által megkérdezett szaktanár szerint viszont összességében nem volt lehetetlen az első új magyarérettségi középszinten. Ebben a korábbi évektől eltérően már nincs gyakorlati szövegalkotás (például motivációs levél vagy érvelés), helyette egy műveltséginek is nevezett irodalmi feladatsort kapnak a diákok. A tanulókat és a tanárokat is megrémítő változásokat a 444 foglalta össze reggeli cikkében.

Az Eduline már a feladatlapok kiosztása után pár perccel közzétette, hogy a vizsga első részében előkerült az Antigoné, valamint szó volt Ady költészetéről is. A diákoknak ezen a feladatlapon egy 800-1000 szavas, a kódexekről és a könyvekről szóló szöveggel kapcsolatban kellett szövegértési feladatokat megoldaniuk, és itt találkozhattak néhány nyelvtani feladattal is. Ez összesen 40 pontot jelent, a maradék 20-at pedig az újdonságnak számító irodalmi feladatsorból szedhetik össze.

Itt a mintafeladatsorból megismert könnyebb feladatok köszöntek vissza: ahelyett, hogy fejből kellett volna memoriterek szövegét leírni, inkább csak egy-egy szóval kellett kiegészíteni idézeteket. Ennek ellenére nem véletlenül tartottak ettől a feladatrésztől a diákok, aki nem nézte át az ehhez kapcsolódó tárgyi ismereteket, annak nehéz dolga lehetett a szaktanár szerint „hideg tudást" számon kérő feladatlappal.

A második részben két szövegalkotási feladat közül választhattak az érettségizők: sokak megkönnyebbülésére az egyik egy novellaelemzés, a másik pedig a már említett témakifejtős esszé. Előbbit Karinthy Frigyes Az olasz fagylaltos című novellájáról készíthették el a diákok. Az Eduline-nak nyilatkozó szaktanár a Babits életművét tárgyaló esszét nehezebb feladatnak tartotta, ő úgy véli, kevés tanuló tud fejből idézni a költőtől. Ennek ellenére egyik feladat megoldása sem lehetetlen, aki átnézte a szóbeli tételeket, annak az utóbbi talán még jobban kézre is áll, mint egy tipikusnak egyáltalán nem mondható Karinthy-novella elemzése.

A vizsga első és második részének feladatai a nem hivatalos megoldásokkal együtt már elérhetők az oktatási portál weboldalán.

A vizsgára összesen négy órájuk volt az érettségizőknek, ahogy a korábbi években is. Persze kivételek mindig akadnak: a speciális nevelési igényű (SNI) tanulók több időt kaphattak a feladatok megoldására, de volt olyan diák, aki laptopon írta meg a szövegalkotási feladatát.

Mi tavaly a ChatGPT-t kértük fel, hogy oldja meg a feladatsort – nem nyűgözött le minket az eredményeivel. De bízunk a technológia fejlődésében, úgyhogy idén adunk neki egy új esélyt.