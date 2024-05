Minden felajánlás egy szavazat, és minden voks jó helyre megy

Idén május 21-ére esik a nap, ami minden évben torokszorító élményt jelent egy csomó adózónak és könyvelőnek. Pedig 2017 óta, amióta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elérhetővé tette az online rendelkezés lehetőségét, az előre elkészített tervezet mellett, a személyi jövedelemadó-bevallás (SZJA-bevallás) gyakorlatilag pofonegyszerűvé vált a legtöbb magánszemély számára.

A bevallás leadási határideje azonban nemcsak ezért fontos. Eddig rendelkezhetnek a magyarországi adózók arról is, hogy az adójuk 1 százalékát melyik civil szervezetnek, és további 1 százalékot melyik egyházi szerveződésnek ajánlják fel. Ez az, amiről sokan megfeledkeznek vagy az utolsó pillanatos kapkodásban már nem jut idejük rá. Pedig a rendelkezés pont ugyanolyan egyszerű, sőt, még könnyebb is, mint a bevallás leadása. Csak néhány percet kell rászánni az életünkből, a döntésünk pedig sorsfordító lehet azok számára, akikhez eljut a felajánlásunk.

Adózónként nincs 10 ezer forint

Magyarországon egy átlagos adózó által a felajánlható 1 százalék összege 8424 forint volt 2023-ban, a 2022-es személyi jövedelemadó-bevallások készítésekor. Ez elsőre elég kevésnek tűnik, de a valóságban elég sok mindenre elég – mondja Knecht Tamás, a Bátor Tábor ügyvezető igazgatója. Ők ennyi pénzből egy gyerek heti orvosi ellátását vagy egy-egy speciális foglalkozás költségét tudják fedezni az általuk szervezett táborokban.

A szervezet motorjai pedig, ahogy más civil szerveződésekben is, az önkéntesek. Az ő közreműködésük kell a táborok megszervezéséhez, és ők juttatják el a Bátor Tábor Alapítvány munkáját a kórházakba és az iskolákba is. A képzett önkéntesek szakértőkkel közösen dolgoznak azon, hogy a programok célba érjenek, és az érintettek számára hozzáférhetők legyenek. Ehhez viszont nélkülözhetetlen a megfelelő anyagi háttér, amit a felajánlások alapoznak meg.

photo_camera A táborban a gyerekek kel a szakemberek mellett önkéntesek foglalkoznak. Fotó: Bátor Tábor

Éppen ezért a sok kis felajánlás összességében rengeteg dologra elég, olyannyira, hogy a Bátor Tábor az egyszázalékos rendelkezések nélkül a programjai nagy részét nem tudná megtartani. Így az adófelajánlások mellett rendszeres támogatókra támaszkodnak a finanszírozásban.

De nem a krónikus és súlyos betegséggel élő gyerekek életminőségének javítása az egyetlen terület, ahol a civileké a porond: vannak olyan szervezetek, amik lelkisegély-vonalat működtetnek, mások jogsegély-szolgálatot biztosítanak, a közös bennük az, hogy mindegyikre szüksége van a társadalomnak. Ezeket a szolgáltatásokat és programokat lehetetlen lenne működtetni az adományok nélkül, amik lehetnek eseti vagy rendszeres felajánlások, és persze az SZJA 1 százalék.

Jól látszik tehát, mennyire nagy kiesést jelenthet, ha nem rendelkezünk a felajánlható összegekről. „Évente az adózók majdnem fele nem ajánlja fel azt a párezer forintot, amiről rendelkezhetne. Pedig csupán néhány percet kellene rászánnia” – mondja Knecht. Az így kieső kb. 10 milliárd forint ugyan sok-sok civil között oszlana meg, de rengeteg olyan szervezet van, aminek a fő bevételi forrását az egyszázalékos felajánlások jelentik. Ráadásul a fontos társadalmi ügyeket felvállaló civil szervezetek működési költségeit is jelentősen megemelte az elmúlt évek inflációs környezete. Így most még nagyobb szükségük van a támogatásra a munkájuk folytatásához.

Hogy miért nem rendelkeznek az adózók, annak több oka is lehet, van, aki nem magának készíti a bevallását, így nem is foglalkozik a felajánlás lehetőségével, mások csak simán elfelejtik. De még mindig vannak olyanok is, akik egyáltalán nem tudnak a lehetőségről.

1 százalék SZJA-ból 100 százalék élmény

A Bátor Tábor immár több mint 20 éve szervez többféle programot súlyos és krónikus betegséggel élő gyermekeknek és családjaiknak. Komplex megközelítésük lényege, hogy a kórháztól az iskolába való visszailleszkedésig kísérik a beteg gyerekeket. Vagyis tartanak olyan foglalkozásokat is, amik segítenek a gyógyult gyerekek iskolai, közösségi integrációjában, illetve az osztályközösségek érzékenyítésében. A családi táborokban pedig nemcsak a diagnózissal élő gyerekeknek szereznek feledhetetlen élményeket, hanem bevonják a testvéreiket és a szüleiket is, hogy a családok együtt is izgalmas programokon vehessenek részt.

Nem engedik el a család kezét a legnehezebb helyzetben sem: Lélekmadár Táborukban azokat a családokat várják, akik elvesztették gyermeküket. A Bátor Tábor tehát mindazzal foglalkozik, ami a krónikus vagy akár gyógyíthatatlan betegségekhez hozzá tartozik.

Ahhoz, hogy egy-egy beteg gyermek táboroztatása és minden program ingyen elérhető legyen a családoknak, elengedhetetlenek, az egyszázalékos felajánlások. „A táborokban egy átlagos felajánlás egy napi orvosi ellátásra elég” – mondja Knecht, hozzátéve, hogy ugyanebből az átlagosan majdnem 8500 forintból egy-egy életre szóló élmény is kijön, vagy más civil szervezetek jelentősen hozzá tudnak járulni például egy gyerek iskolakezdéséhez. Tehát minden, a legapróbb felajánlás is számít.

Tábortól az iskolapadig

A Bátor Tábornál, ha nem a táborok költségeit fedezik a támogatásokból, akkor iskolai vagy kórházi programokra költenek a felajánlásokból. Egy-egy érzékenyítő óra vagy reintegrációs foglalkozás szervezését is tudják ezekből fedezni. A GO! programmal kórházi élményterápiákat tesznek elérhetővé, a Suliprogram pedig kimondottan az iskolai reintegráció folyamatára koncentrál.

photo_camera A táborokban minden gyerek élményeket kap, de nemcsak a beteg gyerekekkel foglalkoznak, hanem a testvéreikkel és a családjaikkal is. Fotó: Bátor Tábor

Knecht Tamás szerint ezekben a közös a szemlélet, az odafordulás, a figyelem, az, hogy ezek a gyerekek is lehessenek gyerekek még akkor is, ha egyébként a mindennapjaik egy jelentős részét az orvosi kezelésekre kell fordítaniuk. „Mindenkinek jár a gyermekkor és a magabiztos lelki egészség” – mondja, és az ügyvezető szerint épp ezért mindenkinek jár egy kis Bátor Tábor is.

Ez a szemlélet pedig belengi a teljes közösséget. Korábbi táborozóik egy része önkéntesként marad kapcsolatban a Bátor Táborral, de sokan olyan segítő foglalkozást választanak maguknak felnőtt korukban, ahol hasonló szerepeket kapnak. Életre szóló változások indulhatnak el egy-egy programban, egyrészt a gyerekek végre elhihetik magukról, hogy nincsenek egyedül, mások is vannak hasonló élethelyzetekben, mint ők, másrészt a családok is megtalálják egymás társaságát.

Egyik ügy sem jobb a másiknál

Az adóegyszázalék felajánlása lehetőség arra, hogy bárki úgy támogasson hozzá közel álló ügyeket, hogy az tulajdonképpen nem kerül semmibe. Egyben egy szavazat is egy fontos ügy mellett. Hering szerint éppen ezért nincs olyan, hogy egy ügy jobb lenne egy másiknál, hanem sok-sok olyan civil szerveződés van, ami fontos ügyek mellé áll. Ezek egy jelentős része persze olyasmi, amire az államnak is költenie kell vagy kellene, de javarészt alapítványokon keresztül valósul meg a szektor működtetése.

Éppen ezért a Bátor Tábor ügyvezetője úgy véli elsősorban az a fontos, hogy tudatosítsák, hogy a személyi jövedelemadó egy részéről mindenki maga rendelkezhet, ez viszont nem automatikus. Szerencsére erről egyre többet hallunk.. Ez pedig azért fontos, mert jelenleg összesen 33335 regisztrált szervezet vár arra, hogy az SZJA-felajánlásokból részesüljön.

photo_camera A felhőtlen gyermekkor mindenkinek jár a Bátor Tábor Alapítvány szerint. Fotó: Bátor Tábor

Ha nincs ötletünk, hogy kinek ajánljuk fel az egyszázalékunkat, kérdezzük meg az ismerőseinket, barátainkat! Biztosan van közöttük olyan, aki közelebbről is ismer jó ügyekért dolgozó szervezeteket és tudja, milyen nagy szükségük van a támogatásra.

A pénzt pedig, amihez így hozzájutnak a szervezetek, az általános működési költségeikre fordíthatják, vagyis nélkülözhetetlen a mindennapjaikhoz. Enélkül a szervezetek működésképtelenek lennének, ezáltal pedig az általuk működtetett programok is ellehetetlenülnének. Úgyhogy a felajánlás nem csupán lehetőség, hanem egyfajta állampolgári kötelesség, hogy jobbá tegyük szűkebb vagy tágabb környezetünket egy szívünknek kedves ügy támogatásán keresztül.

A Bátor Tábor Alapítvány adószáma: 18107913-1-41.