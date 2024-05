Fellógatott Napóleonnal kidekorált ajtót találtak Angliában

Körülbelül ötven faragvány díszíti azt az ajtót, amelyet a doveri kastély egyik tornyából távolítottak el, eredetileg azért, hogy felújítsák. A vastag festékréteg alatt azonban valami sokkal értékesebb dologra bukkantak, mint egy sima régi ajtóra: az egykor a kastélyban állomásozó katonák graffitijeire.

photo_camera A régészek szerint a kilenc akasztást kilenc különböző katona faragta Fotó: Jim Holden / English Heritage

A legkorábbi bevésett évszám 1789, a legkésőbbi pedig 1855, így az is megállapítható, hogy nagyjából mikor készülhettek a vésetek. A kastélyt az 1790-es években modernizálták, és a felújítások mellett ekkortól csapatokat is állomásoztattak benne, valószínűleg ezekhez tartoztak az ismeretlen művészek is.

A kastélyt felügyelő English Heritage szerint magát a tornyot, ahol az ajtó volt, 6-12 ember őrizhette, a toronyban pedig egyszerre 1-2 ember tartózkodhatott. Paul Pattison történész szerint a lelet azért is különleges, mert bepillantást enged a korabeli katonák gondolkodásába, bár azt, hogy az illetők valamit üzenni is akartak-e az utókornak, vagy csak simán unatkoztak, már nem lehet megállapítani.

Napóleon halála

photo_camera A Napóleonra emlékeztető alak Fotó: Jim Holden / English Heritage

A faragványok között kilenc akasztott figura is szerepel, ennek több magyarázata is lehet: az egyik az, hogy mivel a doveri kastélyban is tartottak nyilvános akasztásokat, ezeknek állítanak emléket. Az egyik figura viszont tiszti egyenruhát visel bicorne-kalappal – hasonlóval, mint amilyennel Napóleont szokták ábrázolni, ezért Pattison valószínűnek tartja, hogy a jelenetet kifaragó katona unalmában az ő haláláról fantáziált.

photo_camera A hajó faragványa Fotó: Jim Holden / English Heritage

Az akasztások és monogramok mellett az ajtón egy vitorlás képe is látható, a nyolcágyús kuttert a brit haditengerészet mellett kalózok és csempészek is használták. A faragványokat júliusban fogják kiállítani a doveri kastélymúzeumban.