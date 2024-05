Négy-öt évvel nő az élettartam a következő évtizedekben, de nem biztos, hogy ez jobb életminőséget is jelent

A The Lancet című folyóiratban közzétett Global Burden of Disease Study 2021 (azaz a betegségekhez kapcsolódó globális terheket vizsgáló tanulmány) legújabb eredményei szerint a várható élettartam 2050-ig a férfiak esetében 4,9 évvel, a nők esetében pedig 4,2 évvel fog növekedni – írja a tanulmányt ismertető News Medical.



A növekedés azokban az országokban lesz a legnagyobb, ahol most alacsonyabb a várható élettartam. A tendencia hátterében nagyrészt azok a közegészségügyi intézkedések állnak, amelyek javították a szív- és érrendszeri betegségek, a COVID-19, valamint számos fertőző, anyai, újszülöttkori és táplálkozási betegség túlélési arányát, illletve sikereket értek el a megelőzésben.



Ami a következő generációkra hatással lesz, az a betegségterhek eltolódása a nem fertőző betegségek – mint a szív- és érrendszeri betegségek, a rák, a krónikus tüdőbetegség és a cukorbetegség – felé, valamint a kitettség az ezekkel kapcsolatos kockázati tényezőknek, mint az elhízás, a magas vérnyomás, a nem megfelelő étrend és a dohányzás. Mindez azt is magával hozhatja, hogy ugyan egyre több ember él tovább, de egyre több évet tölt majd rossz egészségi állapotban.

Az előrejelzések szerint a várható élettartam világszerte a 2022-es 73,6 évről 2050-re 78,1 évre emelkedik (ez 4,5 éves növekedés). A várható egészséges életkor – vagyis az az átlagos évszám, amelyet egy személy jó egészségben élhet – a 2022-es 64,8 évről 2050-re 67,4 évre emelkedik (2,6 éves növekedés).



A várható élettartamban tapasztalható földrajzi egyenlőtlenségek csökkenni fognak. Bár a legmagasabb és a legalacsonyabb jövedelmű régiók közötti egészségügyi egyenlőtlenségek nem tűnnek el, a különbségek csökkennek, a legnagyobb növekedést pedig Afrika Szaharától délre fekvő területén várják.”