A nők és a férfiak élettartama közötti különbség titkát az ivarsejtekben kell keresni

A nők és a férfiak élettartamának különbségére a legnagyobb és a legkisebb sejtek közötti különbség adhat magyarázatot. A hímivarsejtek és a petesejtek méretkülönbsége általános, és japán kutatók vizsgálata világít rá, hogy ennek szerepe lehet abban, miért élnek általánosságban tovább a nők a férfiaknál – írja a Guardian.

photo_camera Hím vágóhal Fotó: BRUNO CAVIGNAUX/Biosphoto via AFP

A kutatók vágóhalak vizsgálatával állapították meg, hogy a hím- és nőstényegyedek élettartamának különbségét az ivarsejtek fejlődése okozhatja. Pontosabban a gerinces állatokban az ivarsejtek képződéséért felelős sejtek lehetnek felelősek a különbségekért. Az Oszakai Egyetem munkatársa, Ishitani Tohru és kollégái ezeket a sejteket távolították el a kísérleti állatokból, ezzel sikerült elérniük, hogy az élettartamuk nagyjából megegyező legyen.

A Science Advances folyóiratban publikált kutatásukban leírták, hogy vágóhalakat vizsgáltak, amik kb. 2 hét alatt érik el az ivarérettséget, teljes élettartamuk mindössze néhány hónap, viszont a biológiai és öregedési folyamataik hasonlítanak más állatokéhoz.

Az emberek várható élettartam-különbsége nagyjából 5 százalékos a nők javára, amit részben magyaráznak környezeti tényezők és az életvitel sajátosságai, viszont még ezekkel együtt is megfigyelhető, hogy van más, biológiai eredetű ok is. Ugyanis nemcsak az emberek, hanem az állatok esetén is fennáll ez a különbség.

A kutatók nyilvánvaló különbséget kerestek a nők és a férfiak között. Az ivarsejtek eltérése pedig pont ilyen. Blokkolták az állatokban a képződésüket és azt figyelték meg, hogy a hímek ennek hatására egészségesebbek lettek, a nőstények ösztrogénszintje viszont leesett és az élettartamuk nőtt. Ezzel közelített egymáshoz a halálozási életkor.

Ishitani kutatócsoportja arra számít, hogy az embereknél is hasonló folyamatok állhatnak a háttérben. Úgy vélik, hogy a kutatások megágyazhatnak a folytatásnak és utat nyithatnak az öregedés hátterében álló folyamatok jobb megismeréséhez.