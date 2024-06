Minden megvizsgált emberi spermamintában talált mikroműanyagokat egy kínai kutatás

Egykutatás az összes megvizsgált emberi spermamintában talált mikroműanyag-szennyezést, és a kutatók szerint égetően fontos lenne megismerni, hogy ennek milyen káros hatásai lehetnek reprodukcióra – írja beszámolójában a Guardian.



A férfiak spermiumszáma évtizedek óta csökken, és az alacsony spermaszám okai továbbra is magyarázatra várnak, bár számos tanulmány a kémiai szennyezéssel hozza összefüggésbe mindezt.



A vizsgált negyven spermaminta egészséges férfiaktól származott, a kínai Csinanban. Egy nemrégiben végzett vizsgálat tíz, szintén egészséges olaszországi fiatal férfi spermájából hatban talált mikroműanyagokat, egy másik kínai vizsgálat pedig huszonöt minta felében talált szennyező anyagokat. Egereken végzett legújabb vizsgálatok arról számoltak be, hogy a mikroműanyagok csökkentették a spermiumok számát, és rendellenességeket, valamint hormonális zavarokat okoztak.



Több millió tonna műanyaghulladék kerül a környezetbe, amelynek nagy része mikroműanyagokká bomlik. Ezek az egész bolygót szennyezik, a Mount Everest csúcsától a legmélyebb óceánokig. Ismeretes, hogy az apró részecskéket az élelmiszerekkel és a vízzel fogyasztjuk, valamint belélegezzük.



A közelmúltban mikroműanyagokat fedeztek fel emberi vérben, méhlepényben és anyatejben is, ami az emberi szervezet meglehetősen kiterjedt szennyezettségére utal. Ennek egészségre gyakorolt hatása egyelőre nem eléggé ismert, de azt már laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy a mikroműanyagok károsítják a sejtjeinket.

„A mikroműanyagoknak való kitettségünk egyre inkább az emberi egészséget befolyásoló tényező, elengedhetetlen, hogy megértsük a reprodukciós eredményekkel való kapcsolatát” – idézi a lap Ning Lit, a kínai Tsingtao Egyetem munkatársát. „[Az egérvizsgálatok] az életképes spermiumok számának jelentős csökkenését és a spermiumok deformitásának növekedését mutatják, ami arra utal, hogy a mikroműanyag jelenléte krónikus, kumulatív kockázatot jelenthet a férfiak számára is.”

A részecskék gyulladást okozhatnak a szövetekben, a légszennyező részecskékhez hasonlóan, de a műanyagban lévő vegyi anyagok is okozhatnak károsodást. Márciusban kutatóorvosok potenciális életveszélyes hatásokra figyelmeztettek, miután megállapították, hogy jelentősen megnőtt a stroke, a szívroham és a korábbi halálozás kockázata azoknál, akiknek az érrendszerébe mikroszkopikus méretű műanyagszennyezés került.



Luigi Montano, a Római Egyetem munkatársa, a fent említett olasz kutatás vezetője azt mondta: „Cselekvésre van szükség a műanyaghulladék exponenciális növekedésének megállításához”. Több mint 180 ország tárgyal egy ENSZ-egyezményről, amely a műanyag szabályozását és a szennyezés csökkentését célozza.