A Szajna szennyezettsége miatt forróbb időpontban rendeznék meg a férfi triatlonversenyt az olimpián

A kedd reggel 8 órára tervezett férfi triatlonversenyt (1500 méter úszás, 40 kilométer kerékpár és 10 kilométer futás a táv) szerdára halasztották azután, hogy továbbra is olyan erősen szennyezett a Szajna, ami veszélyeztetheti a versenyzők egészségét.

Az Escherichia coli (E. coli vagy kólibaktérium) magas koncentrációja alapvetően szennyvízszennyezettségre utal, és annak ellenére túl magas a vízben mért koncentrációja, hogy az olimpiát rendező Párizs már 1,4 milliárd eurót költött a folyó tisztítására.

Az egészségügyi határérték Európában 900 kolóniaképző egység/100 milliliter, amit az Eau de Paris ellenőriz minden nap. A szennyezett vízben lévő baktériumok jelentős része veszélytelen lenne a szervezetre, több olyan törzs is akad közöttük, ami az emberi bélrendszerben is előfordul, viszont vannak olyanok is, amik akár kis mennyiségben is kellemetlen tüneteket okozhatnak. Így egy korty szennyezett folyóvíz hasmenést, hányást és elhúzódó rosszullétet okozhat.

A triatlonos beúszást, vagyis az ismerkedést a folyóval először vasárnapról hétfőre halasztották, majd a szennyezettség miatt hétfőn sem engedélyezték. Kérdéses volt, hogy kedden meg lehet-e tartani a versenyt, végül a szervezők hajnalban jelentették be, hogy a versenyzők egészségére való tekintettel inkább elnapolják a tervezett triatlont.

A férfi futamot a szerdára időzített női futam után tervezik megtartani 10:45-től. Az új időpont azonban új kihívásokat tartogat. Az előrejelzések szerint Párizsban akár 35 Celsius-fokos hőség lesz aznap a hajnali zivatarok után, a futást ráadásul már a nap legmelegebb időszakában kell majd így teljesítenie a mezőnynek.

A triatlonosok között 3 magyar versenyzőért is izgulhatunk: Kuttor-Bragmayer Zsanett, Bicsák Bence és Lehmann Csongor is indulnak a számban. Ők most edzeni próbálnak, a Magyar Triatlon Szövetség elnöke, Lipták Tamás nyilatkozata szerint.

Amennyiben holnapra sem lesz megfelelő a Szajna vízminősége, a triatlonból akár duatlon is lehet. Azaz az úszást törölhetik a háromrészes versenyszámból, és az indulóknak csak kerékpározni és futni kell.