Az afrikai gyógyszerek mintegy ötöde hamis vagy silány minőségű

Az ENSZ becslései szerint évente félmillió ember halálát okozza, hogy Afrikában rossz minőségű gyógyszerek vagy hamisítványok is forgalomba kerülhetnek. A probléma méretét jól mutatja, hogy az etiópiai Bahir Dar Egyetem kutatói 27 tanulmányt elemeztek a felülvizsgálat során, és megállapították, hogy a bevont 7 508 gyógyszermintából 1639 legalább egy minőségi vizsgálaton megbukott.

A Guardian írt arról, hogy a súlyos közegészségügyi probléma több százezer elkerülhető halálesethez vezet évente. A legtöbb hamisított gyógyszer antibiotikum vagy a malária ellen felírt készítmény. Ezek mellett nagy számban vannak azok a gyógyszerek is, amik nem szabványosak, vagyis nem felelnek meg a hatályos rendelkezéseknek és törvényi követelményeknek.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a hamisított antibiotikumok hozzájárulhatnak a rezisztens törzsek túléléséhez, valamint a nem megfelelő hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek miatt hatástalanok a felírt kezelések.

Az elemzés szerint a legtöbb hamis gyógyszer Malawiban kerül piacra, amit megkönnyít, hogy a szubszaharai afrikai országokban az ellátási lánc többszereplős, így könnyebben beszivárognak a silány minőségű termékek. A WHO egy korábbi tanulmánya feltárja azt is, hogy a világ fejlődő országaiban minden 10. gyógyszerkészítmény hamisított vagy rossz minőségű, azon belül is Afrikában kétszer annyi ilyen esetet jelentenek, mint például Ázsiában.

Az áttekintés kritikusai szerint az eredmények torzítottak lehetnek, mert a hamisításokkal szemben a megfelelő minőségű gyógyszerekről nem készítenek jelentéseket, így azok kimaradhatnak a vizsgálatokból. Ennek ellenére a szakemberek úgy vélik, mindenképpen szükséges fellépni a jobb és biztonságosabb gyógyszerellátás érdekében, még akkor is, ha egyelőre Afrikán és Ázsián kívül a többi kontinensre nem igen állnak rendelkezésre megfelelő tanulmányok a témában.