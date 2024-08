Társasrajongók, riadó, indul a Qubit második Zagyvai András játéktervező versenye!

A Qubit az Országos Ördöglakat Találkozóval közösen, a Reflexshop és a Typotex Kiadó támogatásával ezennel meghirdeti a második Zagyvai András játéktervező versenyt, amelyre egyszemélyes logikai játékokat várunk. A tavalyi szabad versenytől eltérően az idei versenyben az következő a megkötés: legyen a játék elemei között valamilyen jellegzetes hétköznapi tárgy, amely minden háztartásban vagy a ház körül megtalálható. A két hónapos versenyidőszakot és a zsűrizést követően az eredményhirdetésre előreláthatólag november 9-én kerül majd sor a 17. Országos Ördöglakat Találkozón, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, ahol a nyertes játékok egyúttal kiállításra is kerülnek.



Mik a fő feltételek?

Magyar magánszemélyek vagy csapatok jelentkezését várjuk. Csapatok esetében elég, ha a csapat egy része magyar. Természetesen a leírást is magyarul várjuk. Egy csapat vagy egy résztvevő maximum három játékkal pályázhat. További fontos feltételek:

A szerzők a részvétellel garantálják, hogy saját alkotással pályáznak. Csak olyan egyedi alkotással lehet nevezni, ami még nem került kereskedelmi forgalomba.

A játék eredeti ötletének időpontja nem lényeges.

A résztvevők beleegyeznek, hogy a Qubit a játék bemutatásának céljából a beküldött dokumentációból részleteket, a beküldött játékról pedig fotókat közölhet. A játék szerzői joga és további felhasználási jogai mind a szerzőknél maradnak.

A résztvevők beleegyeznek, hogy a beküldött játék kiállításra kerül az Országos Ördöglakat Találkozó őszi rendezvényén, és díjazás esetén a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum tárlatában. A kiállított példányt a kiállítás után a résztvevők visszakapják.

A pályázaton való részvétellel a pályázók jogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy megértették és elfogadták a pályázati szabályzatot.

Milyen játékokat várunk?

Egyszemélyes logikai játékokat várunk, melyek fizikailag megfogható kellékekkel rendelkeznek. A kellékkel vagy kellékekkel rendelkezés azt jelenti, hogy fejben vagy papírral-ceruzával megoldható fejtörők nem esnek ebbe a kategóriába, hanem manuális játékot várunk manuális megoldással. A logikai jelző pedig azt jelenti, hogy valamilyen szintű logikai gondolkodás szükségeltessék a megoldáshoz, az azonban megengedett, hogy a játék ezen kívül más képességeket is igényeljen, akár kézügyességet. Ebbe a kategóriába nagyon sok játék belefér, nemcsak ördöglakatok, hanem az angolul mechanical puzzle-nek nevezett kategóriák nagy része is.

A Puzzle Museum alkalmaz egy kategorizálást, amit érdemes megtekinteni, már csak azért is, hogy lássuk, milyen hatalmas tárháza van az egyszemélyes logikai játékoknak. Eszerint a kategorizálás szerint első sorban az alábbi kategóriák valamelyikébe eső vagy akár több ilyen kategóriát is átfedő játékokat várunk: INT, ASS, OPN, TNG, RTF, SEQ, FOL, JUG. Magyar nyelven Gál Péter, egyik zsűritagunk írt a különféle kategóriákról egy rövid összefoglalót, ami itt olvasható. A játék nehézségi szintjére nincs megkötés, viszont a bonyolultabb játékok esetén a zsűri nem a fölöslegesen hosszadalmas és repetitív megoldású, hanem a trükkösen nehéz vagy komplex játékokat részesíti előnyben.

photo_camera Klasszikus leszedős/szétszedős ördöglakatok.

Ezen kívül idén követelmény, hogy a játék elemei között szerepeljen olyan jellegzetes hétköznapi tárgy, amely minden háztartásban vagy a ház körül megtalálható. Ez nem jelenti azt, hogy az egész játéknak házi eszközökből kell készülnie, csak legyen benne egy felismerhető tárgy, amely akár át is alakítható, és szervesen be is építhető a játékba, vagyis nem kell különálló kellékként megjelennie. Példaként ilyen tárgy lehet egy borosüveg, egy bögre, egy evőeszköz, egy dugóhúzó, egy kulcs, de akár egy vécépapír-guriga is. A fenti képen szerepel néhány klasszikus ördöglakat, amelyekben szereplenek ilyen hétköznapi tárgyak: van közöttük olyan, ami teljes egészében átalakított tárgy (szögek), míg másokban csak az egyik komponens a használati tárgy (villáskulcs, lópatkó, olló), de azok jellegzetes formái mégis a játék lényegét adják.

Legyetek kreatívak, használjatok olyan tárgyakat, amiket más még nem használt logikai játékhoz, és a tárgy járuljon hozzá mind a játék lényegéhez, mind annak dizájnjához. Ne felejtsétek azt sem, hogy a logikai játékok tárháza jóval szélesebb, mint a fenti szétszedős ördöglakatok kategóriája, amit csak példaként mutatunk. Az is megengedett továbbá, hogy a játék maga formáljon egy használati tárgyat, lásd például az alábbi borzáró fejtörőket vagy az asztal vázát formáló térbeli kirakót.

photo_camera Balra két borzáró fejtörő a Reflexshop kínálatából, jobbra egy furmányosan összerakható dizájnos asztal.

Milyen kellékeket használhatok?

A játék központi elemét adó hétköznapi tárgyon kívüli játékalkatrészek anyaghasználatára sincs semmilyen megkötés; készülhet a játék 3D nyomtatással, de akár kézműves fafaragás vagy kerámia is lehet. Lehet a játék teljesen egyedi példány is, akár egyedi díszítéssel, és előnyt jelent az igényes kivitelezés.

Mit kell beküldeni?

Nem elegendő a játékról készített fotó vagy leírás, hanem a játék egy példányát el kell juttatni a zsűri részére. A beküldendő dolgok az alábbiak:

a játék prototípusa

a játék leírása, azaz a cél leírása + ajánlott életkor (és egy becsült nehézségi szint ötös skálán)

megoldás leírása egy külön borítékban (hogy a csomag kibontáskor ne lássuk meg), vagy a megoldást bemutató videó küldése elektronikusan.

Hogyan és meddig küldhetem be?

A beküldés határideje 2024. október 15., tehát e cikk megjelenésétől számítva két hónap áll rendelkezésre a játék elkészítéséhez. A postacímről a tarsasjatek@qubit.hu címen lehet érdeklődni, egyúttal megadva a szerző vagy a csapat tagjainak nevét és elérhetőségét. A beküldés postaköltsége a szerzőt (csapatot) terheli, de személyes átadás is megoldható Budapesten. Az eredményhirdetés várhatóan 2024. november 9-én lesz.

Kik a zsűritagok?

A pályaműveket értékelő zsűri tagjai:

Gál Péter, az Ördöglakat Blog Pro Ludo díjas szerzője, többszörös IPP-résztvevő, az Ördöglakatok, pentominók és társaik c. könyv (Typotex, 2008) szerzője, a hazai ördöglakat találkozók társszervezője;

Bozóki Sándor matematikus, többszörös IPP résztvevő, a hazai ördöglakat találkozók társszervezője;

Gáspár Merse Előd, a Qubit társasjátékos és fejtörő rovatának vezetője.

A szervezők és a zsűri vállalják, hogy a pályaműveket az eredményhirdetésig nem hozzák nyilvánosságra, azokat semmilyen módon nem használják fel, és minden további felhasználási jog a szerzőknél és a csapatoknál marad.

Mik az értékelés szempontjai?

A játékokat tesztelő zsűri elsősorban az egyediséget, újszerűséget, az igényes kivitelezést és a játékélményt fogja értékelni, továbbá azt, hogy a játék központi elemének választott hétköznapi tárgy milyen mértékben szerves része a játéknak a megoldás és a dizájn tekintetében.

És mit lehet nyerni?

Az első helyezett nyereménye 30 ezer forint pénzjutalom a Qubit felajánlásával, könyvcsomag a Typotex Kiadó felajánlásával, továbbá Turing Machine társasjáték és Az elhagyatott könyvtár szabaduló társasjáték a Reflexshop felajánlásával.

A második helyezett nyereménye könyvcsomag a Typotex Kiadó felajánlásával, továbbá Match Madness társasjáték és Az elhagyatott könyvtár szabaduló társasjáték a Reflexshop felajánlásával, továbbá egy Pixelino társasjáték a zsűrielnök felajánlásával.

A harmadik helyezett nyereménye könyvcsomag a Typotex Kiadó felajánlásával, továbbá Vándortáj társasjáték és Az elhagyatott könyvtár szabaduló társasjáték a Reflexshop felajánlásával.

Sok sikert kívánunk a versenyhez!