Van legalább 144 olyan madárfaj, amelyet tíz éve nem sikerült megfigyelni sehol

A legkeresettebb madarak listáját időről-időre frissítik, jelenleg 144 olyan faj szerepel rajta, amelynek példányait legalább tíz éve nem látta, illetve dokumentálta senki, de remélhetjük, hogy még léteznek. A friss listát most a New York Times közölte cikkében.

A lap egy 2022-es esetre hivatkozik: egy ornitológus az észak-kolumbiai Sierra Nevada de Santa Marta hegységben kiszúrt egy smaragdzöld és kobaltkék tollazatú, nagyméretű kolibrifélét. Ezt a kolibrifajt 1879 óta csak két esetben dokumentálták, az ornitológus azonban lefotózta a tudomány szerint elveszett, most azonban megtalált madarat. A faj szerepelt az American Bird Conservancy (Amerikai Madárvédelmi Hivatal) tíz legkeresettebb madara között, amely egy hosszabb nyilvántartás része. Ezen a listán olyan madárfajok szerepelnek, amelyeket legalább egy évtizede nem dokumentáltak fényképes, hang- vagy genetikai bizonyítékokkal.



photo_camera Search For Lost Birds-projekt: frissült az elveszettként nyilvántartott madárfajok listája Forrás: Search For Lost Birds

A legkeresettebb fajok top 10-es listáján egy másik, nemrégiben felfedezett madár a fekete nyakú fácángalamb. A csirke nagyságú madarat Pápua Új-Guinea egy távoli vidékén találták meg szintén 2022-ben, miután már 126 éve nem sikerült dokumentálni. Az orvvadászat, az erőszak komoly veszélyt jelenthet egyes elveszettnek hitt madárfajok élőhelyén. A sárgafülű papagájok (Ognorhynchus icterotis), a sárga jegyeket is viselő, de feltűnően zöld madarak 1999-es újrafelfedezése Nyugat-Kolumbiában éppen ezért egy rezervátum létrehozásához vezetett, a populációjuk azóta több ezerre nőtt.



A madármegfigyelés számos országban (így Magyarországon is) szervezett módon, tudományos háttérrel zajlik. A folyamatot azonban 2020-ban az American Bird Conservancy két másik csoporttal, a Re:wilddal és a Magyar Madártani- és Természetvédelmi Egyesülettel is szorosan együttműködő BirdLife International nevű szervezettel partnerségben, a Search For Lost Birds (Elveszett madarak keresése) projektben emelte új szintre.



Az említett szervezetek kutatói júniusban publikáltak egy tanulmányt, majd a friss listát a megtalálásra váró madarakról, amelyeket a tudományos világ elveszttként tart számon, de még van esély arra, hogy valahol léteznek.