Így születik az élet: videóra vették az embriókat formáló különös hullámokat

A Nikon Small World in Motion című versenyt idén 14-edjére rendezték meg, és most is lenyűgöző mikroszkopikus felvételekkel neveztek rá, a győztes például azokat az úgynevezett mitotikus hullámokat örökítette meg sikeresen, amelyek az embrió fejlődése során, a sejtosztódás alatt keletkeznek.

Bruno Vellutini, a drezdai Max Planck Molekuláris Sejtbiológiai és Genetikai Intézet kutatója egy ecetmuslica (Drosophila melanogaster) embrióját filmezte le egy, a biológiai kutatásokban gyakran használt light-sheet mikroszkóppal, és azt a fejlődési szakaszt rögzítette, amely során a sejtosztódás hullámokban megy végre – ez a mitózis nevű folyamat kizárólag az eukariótákra jellemző.

„A biológiai alapkutatás szépsége abban rejlik, hogy amit egy szervezetnél látunk, az gyakran megfigyelhető más szervezetekben, és ez hozzájárulhat az emberi betegségek megértéséhez” – mondta Vellutini.

Az ecetmuslica közkedvelt modellállat az ilyen kutatásokban, mivel rövid életciklusa miatt gyors kísérleteket hajthatnak végre rajtuk, könnyen és gyorsan szaporodnak, génkészletük 60 százalékban egyezik az emberekével, ráadásul már a faj teljes genomja fel lett tárva.

Vellutini felvételét 370 pályamű közül választották győztesnek, amiért az „a mikroszkopikus világ lenyűgöző mozgását örökíti meg, ami segít elmélyíteni egy olyan folyamat megértését, amely magát az életet alakítja”.