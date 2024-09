Visszakapja cseroki nevét Tennessee legmagasabb csúcsa

Szerdától fogva ismét Kuwohinak hívják a Great Smoky Mountains Nemzeti Park, egyúttal egész Tennessee állam legmagasabb hegycsúcsát. Az eredeti cseroki név visszaállítását a keleti cseroki indiánok főnökhelyettese, Michell Hicks kezdeményezte még januárban, a névbizottság tegnap fogadta el a kérelmet.

A Kuwohi cseroki nyelven „eperfás helyet” jelent, és az őslakosok körében szentnek számít – nem csak a nemzeti park területén, hanem a cserokikén is ez a legmagasabb pont. A visszanevezésért kampányoló cseroki honlap szerint az őslakosok időtlen idők óta tisztelték a hegyet, ide jártak az orvosságos emberek, akik itt vártak iránymutatást a teremtőtől.

Szimbolikus gesztus

Itt leltek menedéket azok a cserokik is, akik a hegy oldalában bújtak el, amikor a társaikat kitelepítették a területről, ezért a területnek nem csak spirituális, hanem történelmi jelentősége is van – szól az érvelés. Lavita Hill, a keleti cserokik pénztárnoka szerint a név visszaváltoztatása a minimum, ha már történelmi jóvátételről van szó, magát a földet a törzs tagjai úgysem kaphatják már vissza. Erre voltak már kísérletek: a 19. század végén a törzs visszavásárolt egy kisebb földet az államtól, Kituwah városát pedig 1996-ban vették meg a törzs tagjai 2 millió dollárért - de mindez semmi ahhoz képest, hogy mekkora területet ellenőriztek a cserokik.

Richard Sneed cseroki törzsfőnök szerint nem is arról van szó, hogy feltétlenül földet akarnának, és nem is a csúcs régi nevével van a baj: az átnevezéssel a törzs azt szeretné éreztetni, hogy ez egykor az ő földjük volt, és a névadással szimbolikusan is újra birtokba veszik a szent hegyüket.

photo_camera A Kuwohi látképe Fotó: ANDREA PISTOLESI/Photononstop via AFP

A hegycsúcsot 1859 óta egészen tegnapig Clingmans Dome néven ismerték, Arnold Guyot földrajztudós ekkor mérte meg a magasságát, és ekkor nevezte el Thomas Lanier Clingman konföderációs tábornokról, egykori szenátorról. Bár sokan amiatt sérelmezték a Clingman’s Dome nevet, mert a tábornok támogatta a rabszolgatartást, Sneed szerint nem ilyen egyszerű a helyzet: „a történelem pokoli bonyoult dolog”, nyilatkozta a Knox Newsnak, de ő és társai csak azt szeretnék, hogy a hegyet ismét úgy hívják, ahogy eddig is.

A nemzeti park üdvözölte a döntést, a jelzőtáblák cseréjének és a kezelésükben lévő honlapok adatfrissítésének pedig minél hamarabb hozzákezdenek. A park közleményében azt ígérte, hogy a természeti örökség mellett a továbbiakban is igyekeznek mindent megtenni azért, hogy a cseroki szellemi örökség se merülhessen feledésbe.