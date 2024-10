Kevesebbet játszanak a szabadban a lányok, mint a fiúk

A brit és az amerikai ajánlások szerint a gyerekeknek iskoláskoruk előtt naponta legalább három órát kellene fizikai aktivitással járó játékokkal töltenie, lehetőleg a szabadban, de ez a cél a legtöbb esetben nem teljesül. Egy friss brit felmérésben megvizsgálták, hogy hogyan játszanak az angol, skót és walesi gyerekek, és arra jutottak, hogy nem elég jól, a fiúk és a lányok szabadban töltött ideje között pedig jelentős különbség figyelhető meg.

Helen Dodd, a kutatás egyik társszerzője szerint önmagában már az is probléma, hogy a gyerekek nem játszanak eleget a természetben, de az, hogy a lányok már kétéves korukra jóval kevesebb időt töltenek a szabad levegőn, hosszabb távon is problémákat okozhat. Dodd szerint a kültéri játék több szempontból is fontos a gyerekek fizikai és mentális fejlődéséhez, arról nem is beszélve, hogy szerinte ez jóval izgalmasabb és kalandosabb is, mint bent játszani, ráadásul a gyerekek így a természettel is jobban megismerkedhetnek.

A játszóház a nyerő

Az óvodások (és bölcsődések) viszont a jelek szerint nem értenek vele egyet: a felmérés adataiból kiderül, hogy a gyerekek a játszóházakat tartják a leginkább izgalmasnak, ezt követi a játszótér, a szabadtéri játék pedig csak a harmadik helyen végzett. Az otthoni, de szabadtéri (kerti) játékot az ötödik helyre sorolták.

Kathryn Hesketh, a tanulmány másik társszerzője szerint az, hogy a lányok már ilyen fiatal korban kevesebbet töltenek kinti játékkal, meglepő és aggasztó egyszerre, és azt mutatja, hogy már jóval azelőtt kialakul a különbség, mint hogy megjelenne a fiúsnak vagy lányosnak mondott játékok fogalma, ami miatt a lányok hajlamosabbak lehetnek kerülni például a fára mászást.

Mivel a kinti játék során jellemzőbb a fizikai aktivitás is, Hesketh szerint elképzelhető, hogy emiatt a lányok kevesebbet is mozognak. Dodd szerint az is megfigyelhető, hogy az iskolás lányoknál gyakoribbak a mentális betegségek, mint a fiúknál, a több szabadban töltött idő pedig a mentális egészségnek is használ.

Akár kalandosnak tartják, akár nem, a kutatás szerint a gyerekek a legtöbb időt otthoni játékkal töltik (ezt jelölték meg a legkevésbé szórakoztatónak), ha pedig a szabad levegőn játszanak, az legtöbbször a kertet jelenti. Már azokban az esetekben, ha van kert: a felmérés a kutatók szerint jól rávilágít arra is, hogy a társadalmi és vagyoni különbségek milyen lehetőségektől fosztják meg a gyerekeket.

A természetben töltött idő fontosságára több kutatás is felhívta már a figyelmet: egy finn felmérés adatai szerint azok a felnőttek, akik heti 3-4 alkalommal látogattak zöldterületeket, 33 százalékkal kevesebb szorongáscsökkentőt váltottak ki, mint azok, akik sosem mentek ki a szabadba.