Minél idősebbek a majmok, annál jobban megválogatják a barátaikat

Számos állat és az ember esetében is megfigyelhető, hogy ahogy öregszik, úgy jellemzően egyre kevesebb szociális kapcsolatot ápol. Ennek több oka is lehet, de egy friss kutatás szerint a rézuszmajmok esetében valószínűleg a fertőzések elkerülése állhat a háttérben, ezek ugyanis veszélyesebbek az öreg majmokra, mint a fiatalokra.

A kutatók a Puerto Ricóhoz tartozó Santiago-sziget rézuszmajmainak szociális életét tanulmányozták – azért az övéket, mert a szigeten az állatok természetes körülmények között élnek, és régóta, már az ötvenes évektől kezdve megfigyelik őket, ezért hosszabb távú adatok is a rendelkezésükre álltak róluk.

Megfigyelték, hogy míg a majmok jellemzően kiterjedt szociális életet élnek, az idősödő nőstények egyre kevesebb majommal tartják a kapcsolatot. Az állatok idővel inkább a közelebbi rokonaikkal érintkeznek, barátokkal és üzletfelekkel egyre kevésbé.

Mindennek ára van

Erin Siracusa, az Exeteri Egyetem ökológusa szerint a vizsgált mintákból megfigyelhető volt az is, hogy az öregebb állatok érzékenyebbek a fertőzésekre – viszont jóval kevesebbszer is betegednek meg, mint fiatalabb társaik. Siracusa szerint valószínű, hogy emögött éppen a kevesebb kontaktus áll. Siracusa szerint ez azt jelenti, hogy a majmok számára fiatalon még megéri megfizetni a fertőzés árát azért, hogy kiterjedtebb kapcsolati hálóval rendelkezzenek, ez azonban kortól és körülményektől függően változik, és később már jobban megéri lemondani a távolabbi kapcsolatokról.

A szociális távolságtartás a legnagyobb előnyt akkor jelentette, ha a majompopulációban valamilyen különösen fertőző betegség ütötte fel a fejét, ha pedig ez az idősebb majmokra különösen veszélyes volt, még nagyobb volt a haszon.

Matthew Silk, az Edinburghi Egyetem ökológusa szerint ez nem csak a rézuszmajmoknál, hanem más fajoknál is megmagyarázhatja, hogy idővel miért ápolnak kevesebb kapcsolatot, de ahhoz, hogy a jelenséget teljes bizonyossággal a betegségekhez kössék, további vizsgálatok szükségesek. A kutatásnak emberi vonatkozása is van: a rézuszmajmok tanulmányozásával az öregedés emberre gyakorolt hatásáról is pontosabb képet kaphatnak, már csak azért is, mert a majmok immunrendszere és szervezete nagyon hasonlóan változik a korral, mint az emberé.