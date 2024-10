A világ legnagyobb patkányai a természetvédőkkel együtt küzdenek az illegális állatkereskedelem ellen

A kutatók afrikai óriás erszényes patkányokat képeztek ki arra, hogy felismerjék az illegális kereskedelemben rendkívül keresett elefánt - és orrszarvú agyar illatát, valamint olyan állatokét, mint az afrikai feketerigó és a tobzoska – számol be az Independent.

Ezeknek a patkányok súlya eléri négy kilót, akár 90 centiméteresek is lehetnek, és akadnak helyek a világon, ahol invazív fajnak minősítették őket. A múltban egyébként patkányokat robbanóanyagok felderítésére használtak, hiszen öbb hónapig képesek megjegyezni azt, amire kiképezték őket.

A kutatók betanították az afrikai erszényes patkányokat az illegális kereskedelemben gyakorta előforduló állatok, illetve a róluk származó szaru felderítésére, és erre még akkor is képesek, ha a csempészek más anyagok közé rejtve utaztatják az árut. Tizenegy patkánnyal dolgoztak, amelyek a kiképzés több szakaszán mentek keresztül, megtanulták, hogyan tartsák az orrukat néhány másodpercig ott, ahol a célpont illatanyagát helyezték el.

photo_camera Afrikai erszényes patkány Fotó: HANDOUT/AFP

Ezek után megismertettők őket más anyagok, többek között a kávébab, a mosópor és az elektromos kábelek szagával, ugyanis ezeket a csempészek arra használják, hogy elfedjék velük a vadállatok szagát. A patkányok megtanulták kiválasztani ezeket és elkülöníteni a “célponttól”. A patkányok megtanultak emlékezni is a szagokra, akár hónapok múlva is képesek voltak elkülöníteni ezeket, úgy is, hogy közben nem találkoztak ezekkel az illatanyagokkal. A kutatók szerint ez az illat-emlékezet olyan, mint a kutyáké, csakhogy a patkányok olyan szűk helyekre, zsúfolt rakományokba is beférnek, ahová kutyák nem.

Most az a lépés következik, hogy megtanulják, miként dolgozzanak kikötői környezetben. Egyedi mellényeket kapnak, valamint olyan jelzőeszközt, amellyel riasztást adnak le, ha egy hajórakományban illegális árut találnak.

Az ENSZ adatai szerint több mint négyezer állat fordul elő az illegális kereskedelemben és ezek nagy része veszélyeztetett fajhoz tartozik.

