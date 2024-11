Lehet, hogy a sütőd is kémkedik utánad

Amikor Kellyanne Conway, Donald Trump egykori főtanácsadója 2017-ben előadta, hogy az embert a tévéjén kívül még a mikróján át is meg tudják figyelni, a legelvetemültebb konteósokon kívül nagyjából mindenki kiröhögte. Az nevet, aki utojára nevet: bár ez az akkori körülmények között tényleg hülyeségnek tűnt, az okoseszközök elterjedésével már nem is lehetetlen. A Which? angol fogyasztóvédelmi szervezet szerint legalábbis az air fryerek esetében előfordulhat, hogy olyan adatokat is begyűjtenek az emberről, amilyeneket korábban nem is feltételeztek volna.

A szervezet három olyan air fryert vizsgált, amelyet a tulajdonosok egy telefonos alkalmazás segítségével távirányíthatnak. Az appok hozzáférést kértek a készülékek mikrofonjához is. A Xiaomi sütő esetében az alkalmazás a Facebook és a TikTok reklámhálózataival kommunikált, a Xiaomi és az Aigostar egy-egy készüléke pedig kínai szerverre továbbította a felhasználó személyes adatait. Ezt az adatvédelmi nyilatkozatban is feltüntették. Az egyesület a kínai gyártók mellett a Samsung, az LG, az Amazon és a Google termékeit sem tartotta adatvédelmi szempontból kifogástalannak.

Nem világos, hogy mit gyűjtenek

A teszt során olyan okosórákat is találtak, amelyek „kockázatos” engedélyeket kértek, például a mikrofon használatához vagy a mobiltelefonon tárolt fájlokhoz történő hozzáféréshez. A vizsgált hangszórók némelyikén a Facebook, a Google és az Urbanairship marketingcég ad trackereihez kapcsolódtak.

A vádakra a Xiaomi azzal válaszolt, hogy az eszközei mindenben megfelelnek az Egyesült Királyságban jelenleg érvényes előírásoknak, a Cosori, egy másik gyártó, amivel kapcsolatban adatvédelmi aggályokat fogalmazta meg, közleményben közölte, hogy a termékei megfelelnek a GDPR előírásainak.

Megha Kumar, a CyXcel kiberbiztonsági cég munkatársa szerint azért jelentenek különösen nagy problémát ezek az eszközök, mert a legtöbb felhasználónak sejtelme sincs róla, hogy ezek is gyűjthetnek róluk adatukat. Kumar szerint a helyzetet tovább súlyosbítja az is, hogy például egy hűtőt az ember jellemzően tovább használ, mint egy telefont, az pedig semmiképpen sem megnyugtató, hogy mindeközben senki sem tudja, hogy milyen adatokat és hova továbbíthatnak.

