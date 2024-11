A polipok bámulatos színváltása költséges mutatvány

Ismert, hogy a fejlábúak vagy lábasfejűek (Cephalopoda) rendszertani osztályához tartozó nyolclábú polipok (Octopodiformes) rendkívüli kognitív képességeik mellett egyedülálló álcázási technikákkal is rendelkeznek.

Az amerikai Walla Walla Egyetem biológusai arra voltak kíváncsiak, hogy az utóbbi mekkora energiabefektetést igényel a bizonyítottan kivételesen intelligens puhatestűektől – írja a Science. A kutatók a Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban november 19-én megjelent tanulmányukban ismertetik az Észak-Amerika nyugati partvidékének sekély vizeiben gyakori Octopus rubescens egyedein végzett vizsgálataik eredményeit.

photo_camera Octopus rubescens Fotó: montereybayaquarium.org

A kutatók az állatok kültakarójából vett, a bámulatos sebességű és skálájú színváltást lehetővé tevő kromatofora sejtmintákat tettek ki fényingereknek, miközben egy saját fejlesztésű respirométerrel mérték, hogy a szövetek mennyi oxigént használnak fel a folyamathoz. Ebből aztán azt is kiszámították, hogy mekkora energiabefektetésre van szükség ahhoz, hogy egy polip teljes testfelületét álcázhassa magát.

Kiderült, hogy egy 100 grammos példány óránként 219 mikromol oxigént használ fel a teljes átalakításhoz, ami szinte megegyezik a nyugalmi 237 mikromol/óra értékkel. Magyarán, az egyszeri életmentő színváltás megközelítőleg annyi energiát igényel, mint a polip összes biológiai funkciójának fenntartása nyugalmi állapotban.

A színváltó álcázás jelentős evolúciós költsége magyarázatot adhat arra, hogy a polipfajok túlnyomó többsége miért tölt annyi időt sziklaüregekben vagy a tengerfenék üledékrétege alatt, és miért van a mélytengeri fajoknak a sekély vízieknél jóval fejletlenebb kromatofora-rendszerük – vélik a kutatók.

