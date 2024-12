Két napja blokád alatt tartják a hallgatók az újvidéki és belgrádi egyetem egyes karait

Hétfőn blokád alá vonták a diákok az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karát, senki sem léphet be az épületbe, az oktatás online zajlik – adta hírül a Szabad Magyar Szó című vajdasági lap. Az újvidéki 021 rádió időközben arról számolt be, hogy Belgrádban is elfoglalták az egyetem egyes karait a hallgatók. Mint jelentésükben írják, a szerb fővárosban blokád alatt van az egyetem Rektori Hivatala, a Bölcsészettudományi, a Filozófiai, valamint a Természettudományi és Matematikai Kar is. Minden helyszínen plenáris ülést tartottak az egyetemfoglalók.

A diákok megmozdulásait a nemrégiben, az újvidéki pályaudvaron történt tömegszerencsétlenségre adott kormányzati reakciók váltották ki, valamit az, hogy a tragédia nyomán tüntető, a felelősség tisztázását követelő diákokat (egyetemistákat és középiskolásokat egyaránt) támadások érték.

photo_camera Az újvidéki egyetem bölcsészkarát blokád alatt tartó hallgatók, 2024. december 2-án Forrás: BALK

Mint ismeretes, november elsején Újvidéken leszakadt a pályaudvar homlokzatának egy része, összesen tizenöt ember halálát okozva. A hallgatók a szolidaritásukat nyilvánítják ki az áldozatokkal és a megtámadott diákokkal, valamint ezzel együtt az egyetemek kormányzati finanszírozásának növelését is követelik.

A Balkánnal foglalkozó, magyarországi BALK magazin ismerteti, hogy a pályaudvari tragédiát követő, november 5-i újvidéki megmozduláson a megemlékező csendes résztvevőket huligánok támadták meg, akik a diákság szerint összejátszottak a rendőrséggel. A hatóságok pedig nem a támadók, hanem a tüntetők közül vettek őrizetbe többeket, és akadtak, akiket három hét után engedtek csak ki.

A lap szerint a mostani egyetemfoglalás konkrét kiváltó eseménye az volt, hogy a tragédiára emlékező belgrádi színészhallgatókra rátámadtak a Szerb Haladó Párt – a jelenlegi szerb államelnök, Aleksandar Vučić pártjának – tagjai. A lap szerint a diákok fő követelései, hogy hozzák nyilvánosságra az újvidéki vasútállomás felújítására vonatkozó teljes dokumentációt, nevezzék meg azokat, akik a Belgrádi Egyetem Drámai Művészetek Karának hallgatóit támadták meg, illetve növeljék az állami egyetemek támogatását a költségvetésből 20 százalékkal. Követelik azoknak a fiataloknak a szabadon engedését is, akik még mindig előzetes letartóztatásban vannak a tüntetések óta, és hogy vonják vissza az ellenük tett feljelentéseket.