Az MIT megfejtette a titokzatos rádióhullámok rejtélyét

A Massachusetts Institute of Technology (MIT) kutatói rájöttek, mi okozza azokat a rejtélyes, gyors rádióhullám-impulzusokat, amik a Földet is elérik, és amiket korábban többen a földönkívüliek kommunikációs technikájának tartottak. A rejtély most megoldódni látszik. Most kiderült, hogy a gyors rádióhullámokat (Fast Radio Bursts, FRB) egy összeomlott csillag körüli mágneses mező okozhatja.

Az FRB-k olyan ezredmásodperc hosszúságú rádióhullám-impulzusok, amik annyira erősek, hogy akár több milliárd fényévnyi távolságot is meg tudnak tenni, és a Földön is érzékelhetők. Az elsőt 2007-ben észlelték, azóta pedig számos alkalommal találkoztak a kutatók a jelenséggel, de eddig nem létezett rájuk tudományos magyarázat.

photo_camera Fantáziarajz a valaha észlelt legrégibb és legerősebb FRB 20220610A jelű gyors rádiókitörésről Fotó: ESO/M. Kornmesser

Az MIT kutatói a Nature-ben 2025 január 1-én közzétett tanulmányukban meghatározták az FRB 20221022A forrását, és ez a Földtől mintegy 200 millió fényévnyire lévő pont gyanúsan közel van egy neutroncsillaghoz. A szóban forgó égitest egy ultrasűrű, összeomlott csillag, úgynevezett magnetár, amelynek tömege megegyezik a Napéval, mérete azonban csupán egy városét teszi ki. Ezt a csillagot veszi körül egy sűrű mágneses mező, a magnetoszféra, és innen származhatnak azok az FRB-k is, amikről korábban sokan úgy vélték, hogy a földön kívüli élet jelei lehetnek.

Az utóbbi magyarázatot Kiyoshi Masui és kollégái nem tartották elfogadhatónak, ezért kezdtek bele a 2022-ben felfedezett FRB 20221022A vizsgálatába. A kutatók a szcintillációt vizsgálták, ami az égitestek pislákolását jelenti, ebből pedig a méretükre és a távolságukra lehet következtetni. A rádióhullámoknál is megfigyelhető hasonló jelenség, így azonosították az FRB forrását.