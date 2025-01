Több mint 800 ezer eurót csaltak ki AI segítségével egy francia nőtől Brad Pitt veseműtétjére

Egy Anne nevű francia nő a franciaországi TF1 televízió Sept à Huit című műsorában beszélt arról, hogy csalók generált fényképekkel és hamis üzenetekkel több mint 800 ezer eurót csaltak ki tőle az elmúlt időszakban, írja az Euronews.

photo_camera Hamis felvételek a veserákos Brad Pittről. Fotó: TF1

Az 53 éves belsőépítészt a színész AI-generált mása kereste meg az interneten és súlyos betegségére hivatkozva kért tőle pénzt. A veseműtétre – amelyre természetesen soha nem került sor – az üzenetek szerint azért nem volt pénze az A-listás hollywoodi sztárnak, mert volt felesége, Angelina Jolie zárolta a bankszámláit. A sztori szerint így az AI-pitt online körberajongta és feleségül kérte a nőt, majd arra kérte, hogy egy törökországi bankszámlára utalja át a megtakarításait, hogy abból elvégezhessék rajta a drága, de életmentő beavatkozást.

Anne eleinte gyanakodott, mondta az Independentnek, de aztán arra gondolt, hogy mégis csak Brad Pittről van szó, és elhessegette a rossz érzéseit. Ezt megerősítette az is, hogy e-mailt váltott az állítólagos kezelőorvossal is, aki biztosította róla, hogy valóban súlyos veserákkal állnak szemben, és szükség van a pénzre a műtéthez. Az járt Anne fejében, hogy bár rengeteg pénzről van szó, egy ember életét mentheti meg vele.

photo_camera Az AI-generált Brad Pitt elhalmozta üzenetekkel a kiválasztottját. Fotó: TF1

Végül akkor kezdett el komolyan gyanakodni, hogy átverés történt, amikor 2024 nyarán meglátta Pittet teljesen egészségesen az új barátnőjével, Ines de Ramonnal egy online magazin fotóin.

A nőt az események nemcsak anyagilag, hanem mentálisan is nagyon megviselték. Miután felfedte a történetét, olyan mértékű online bántalmazás zúdult rá, amivel nem tudott megbirkózni. Most depresszióval kezelik, az adást pedig a csatorna eltávolította, hogy megakadályozzák a további bullyingot.

Nem ez az első eset, hogy nagy értékű csalást követnek el internetes csalók mesterséges intelligencia segítségével előállított vagy manipulált fotók segítségével. Brad Pitt stábja most is olyan közleményt tett közzé, amelyben arra hívják fel a figyelmet, hogy az internetes megkereséseket mindenki kezelje fenntartással, függetlenül attól, hogy ki és milyen indokkal keresi meg őket.

A hasonló csalásokat általában romantikus csalásoknak nevezik, amelynek létezik online formája, mint a fenti, valamint személyes kapcsolat is kialakulhat a csaló és az áldozat között. Ilyen átverések pedig Magyarországon is szép számmal akadnak, igaz az esetek egy jelentős része felderítetlen marad, mert sokszor maguk az áldozatok is annyira szégyellik, hogy bedőltek a csalásnak, hogy soha nem mernek beszélni róla, mi történt velük. A témában Janecskó Kata írt könyvet Nők a hálóban címmel, amiben áldozatokkal, elkövetőkkel és szakértőkkel folytatott beszélgetések alapján osztja meg, hogyan épülnek fel a romantikus csalások.