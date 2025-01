Megfigyelték, hogy a különböző énekesmadarak egymástól tájékozódnak a vándorlás során

Több fontos megállapításra jutott egy január 15-én a Current Biology folyóiratban közzétett kutatás az énekesmadarak vándorlási szokásaival kapcsolatban. Az Illinois-i Egyetem (Urbana–Champaign) által vezetett kutatásban részt vevő szakértők szerint például az énekesmadarak éjszaka követett útvonalai nem feltétlenül veleszületett információkon alapulnak.

A madarak ugyanis nemcsak a fajtársaikkal, hanem az elvégzett vizsgálatok alapján a hasonló szárnyméretű más énekesmadárfajok egyedeivel is társulnak a repülés során. Így nagyobb csoportokat alkotnak, amit a preferenciáik és a repülés iránya is befolyásol. A kialakuló csapatok közötti kommunikáció pedig a levegőben igen aktív, és még a szárnycsapásoknak is jelentőségük van benne. Az így együtt repülő csapatok az állomásokon és a pihenőkön viszont nem sokat kommunikálnak egymással – legalábbis egyelőre ez derült ki a megfigyelések hanganyagaiból.

A 25 madárfajt megfigyelő vizsgálatban több mint 18 ezer órányi hanganyagot elemeztek mesterséges intelligencia segítségével. A kutatók olyan mintázatokat kerestek, amelyek azonosak voltak a különböző fajok kommunikációjában, és bőven akadtak ilyenek az együtt vándorló madaraknál. Korábban hasonló kommunikációt csak a nappal, illetve a saját családjukkal repülő madárfajoknál azonosítottak. Az éjszakai csendes kommunikáció módjáról eddig nem sok információ állt a kutatók rendelkezésére.

A közös vándorlás segítségére lehet azoknak a madaraknak is, amelyek rövid élettartama nem teszi lehetővé, hogy a kismadarakat a szüleik tanítsák meg a megfelelő vándorlási útvonalak használatára. Ők így a társaiktól és más fajok egyedeitől tanulnak, akár az éjszakai vándorlások során is, a szárnycsapásokon keresztül.