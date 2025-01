Átlépte a hangsebességet a Boom Supersonic demonstrátora, az XB-1

1,1 machos sebességet ért el a Boom Supersonic repülője, a Baby Boom néven is emlegetett XB-1. A szuperszonikus repülő Tristan „Gepetto” Brandenburg berepülőpilóta irányításával, a kaliforniai Mojave Air & Space Port bázisról indulva három alkalommal lépte át a hangsebességet, mielőtt a 30 perces tesztrepülés végeztével sikeresen landolt volna a bázison. Ez az első alkalom, hogy egy magánfejlesztésű repülőgép átlépte a hangsebességet (a Concorde az angol és a francia államnak jelentett komoly anyagi terhet, a Tu-144 pedig a szovjeteknek).

Blake Scholl, a Boom Supersonic alapítója történelmi pillanatnak nevezte az eseményt, amelyben az XB-1 megdöntötte a tavalyi, 0,95 machos rekordját, ami még így is sokkal gyorsabb volt, mint amilyenre a most használatban lévő utasszállító gépek képesek. Az XB-1 harmadakkora, mint a cég nagy terve, az 55 utas szállítására alkalmas Overture. A Boom Supersonic 2016-ban jelentette be, hogy megkezdik a repülő fejlesztését, az első példány 2020-ban készült el belőle.

Gyűlnek az érdeklődők

Az XB-1 elvileg 2,2 machos végsebesség elérésére képes, az Overture a tervek szerint 1,7 machos utazósebességgel repül majd a tengerek és óceánok felett, a végsebességét pedig szintén 2,2 machra tervezik.

A Boom Supersonic szerint az első Overture 2026-ban készülhet el, az első tesztrepülések pedig 2027-ben várhatók. A cég közleménye szerint már 130 repülőgépre vettek fel megrendelést, mások mellett az American Airlines, a United Airlines és a Japan Airlines, valamint az amerikai hadsereg is érdeklődik iránta.

Scholl szerint az új repülő, amely 55, más források szerint 65-85 személy szállítására lesz alkalmas, egyes esetekben a felére rövidítheti az utazási időt, az XB-1 és az Overture emellett a zéró szén-dioxid-kibocsátás érdekében teljes mértékben fenntartható repülőgép-üzemanyaggal üzemel majd.