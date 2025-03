130 éve nem látott békát fogtak Chilében

Philibert Germain francia entomológus 1893-ban találkozott először a később Alsodes vittatus névre keresztelt békával, amelynek az első leírását Rodulfo Amando Philippi német természetbúvárnak köszönhetjük. Philippi 1894-ben két példányt kapott Germain-től, a leírását 1902-ben tette közzé, de a békát azóta sem látta senki.

Germain azt ugyan feljegyezte, hogy hol gyűjtötte be a példányokat (ezt pedig Philippi is becsülettel feltüntette a faj leírásában), de nem volt elég pontos: az biztos, hogy a béka Chilében él, az is, hogy az entomológus a Hacienda San Ignacio de Pemehue nevű birtokon gyűjtötte, de mivel ez utóbbi a tizenkilencedik század végén irdatlanul nagy volt, azt senki sem tudta, hogy pontosan hol is kellene keresni. 1995 és 2002 között több sikertelen expedíció is indult a felkutatására, és bár békát találtak, Alsodes vittatust nem.

Germain nyomdokain

A legutóbbi expedíció során a kutatók a korabeli feljegyzései alapján lépésről lépésre követték Germain gyűjtőútját, és végre megtalálták a 130 éve nem látott békát is. Philippi leírása szerint a francia entomológus ugyanazon az útján gyűjtötte be az általa leírt példányt, mint amikor a Telmatobufo venustus egyedeit is, ezért a természettudós feljegyzései alapján a kutatást a hacienda északnyugati részén kezdték meg a kutatást.

photo_camera Hím példány a hátán végigfutó csíkkal Fotó: Edvin Riveros

Claudio Correa és Juan Pablo Donoso Germain nyomdokain haladva végül az A. vittatus két populációjára is rátaláltak, az egyikre a Lolco, a másikra a Portales folyó torkolatánál. Mint kiderült, a Germain-nál és Philippinél is kiemelt sajátosság, a béka hátán hosszanti irányban végigfutó csík nem mindegyik példánynál jelenik meg, ez a korábbiakban tovább nehezítette a faj pontos meghatározását, most azonban DNS-vizsgálatokkal igazolták, hogy az A. vittatus csík nélkül is A. vittatus.

photo_camera Nőstény a jellegzetes csík nélkül Fotó: Edvin Riveros

Mivel a régió Alsodes nembe tartozó békáinak többsége veszélyeztetett, a kutatók az újrafelfedezett faj esetében is ezt a besorolást javasolják. Most, hogy kiderült, hogy hol él a több mint száz éve nem látott béka, a védelméről is hatékonyabban lehet majd gondoskodni, de a kutatók szerint a mostani felfedezés arra is rámutat, hogy milyen keveset lehet tudni a Dél-Amerika déli részén honos kétéltűekről.