Donald Trump most a legnagyobb szövetségi múzeumi intézmény, a Smithsonian ellen kezdett ideológiai harcot

Donald Trump amerikai elnök aláírta azt a rendeletét, amely a több mint 20 múzeumot és kutatóközpontot működtető a Smithsonian Institute-ot célozza. A rendelet utasítja az alelnököt, hogy „távolítsa el a helytelen, megosztó vagy Amerika-ellenes ideológiát” a szövetségi fenntartású Smithsonian múzeumaiból, központjaiból, intézményeiből, így például a washingtoni Nemzeti Állatkertből is.

photo_camera A washingtoni Smithsonian National Museum of Natural History Fotó: CHIP SOMODEVILLA/AFP

Emellett utasítja a belügyminisztert, hogy állítsa helyre azokat a szövetségi emlékműveket, szobrokat, parkokat, amelyeket „az elmúlt öt évben helytelenül eltávolítottak vagy megváltoztattak „a történelem hamis revíziója” nevében.

A rendelet címe „Az igazság és a józan ész helyreállítása az amerikai történelemben”, és része Trump azon törekvésének, hogy a politika mellett az amerikai kultúrát is formálja – írja beszámolójában a BBC.

Trump rendelete alapján a kongresszus nem finanszírozhat olyan Smithsonian-kiállításokat és prokjekteket, amelyek „faji alapon osztják meg az amerikaiakat”. Azt állítja, hogy a fejlesztés alatt álló új, nőtörténeti múzeum, az American Women's History Museum azt tervezi, hogy „a férfiakat nőként ismerje el”.

photo_camera A washingtoni National Museum of African American History and Culture Fotó: GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR/Hemis via AFP

Támadja például a 2016-ban, Washingtonban megnyílt National Museum of African American History and Culture-t is (az Afroamerikai Történelem és Kultúra Nemzeti Múzeuma), mondván, hogy a múzeum „azt hirdeti, hogy a »kemény munka«, az »individualizmus« és a »hagyományos családmodell« a »fehér kultúra« aspektusai”.

A Smithsonian múzeumai és intézményei évente 15-30 millió látogatót fogadnak, ingyenesen. Az intézményi központz Washingtonban, Virgina államban és New Yorkban 21 múzeumot működtet.

Trump az amerikai kultúra radikális átalakítását tűzte ki célul, amelyet szerinte megfertőzött az „woke” baloldali ideológia. Röviddel hivatalba lépése után Trump kirúgta a washingtoni John F. Kennedy Center for the Performing Arts igazgatótanácsát, és saját magát nevezte ki elnöknek. Több olyan rendeletet írt alá, amelyek célja a sokszínűség, a méltányosság és a befogadás programjainak megszüntetése a szövetségi kormányzatban - ezek közül néhány azonban jogi akadályokba ütközött.

