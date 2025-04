Gyermekáldozatok maradványaira bukkantak Guatemalában

Újabb szenzációs felfedezést tettek a régészek Tikal romvárosában, a guatemalai dzsungel mélyén: a korábbi LIDAR-vizsgálatok alapján egy lakóházat és egy hozzá tartozó kőoltárt tártak fel, amelyen az egykori lakók gyermekáldozatokat mutattak be. Az egy méter magas és csaknem két méter hosszú oltár három oldalánál három, négy évesnél fiatalabb gyerek maradványaira bukkantak.

Lorena Paiz, az ásatás vezetője szerint a most feltárt épületegyüttes nagyban emlékeztet a teotihuacani otthonokra, amelyekre jellemző volt a központi oltár jelenléte. A hasonlóságot tovább erősíti a falak élénkvörös dekorációja, valamint az itt talált tárgyak, ezek stílusa is a mai Mexikó területén lévő maja várossal való szoros kapcsolatra utal.

photo_camera A Teotihuacanhoz köthető tárgyak Fotó: L. Paiz

Tikal i. sz. 300 és 500 között fontos maja központ volt, ahol több nép képviselői is megfordultak, ezért az önmagában nem meglepő, hogy Teotihuacanból is eljutottak idáig, az oltár jelenléte azonban arra utal, hogy a két város közötti kapcsolatok szorosabbak voltak, mint eddig hitték.

Teotihuacani párhuzamok

A 18 hónapon át tartó ásatás eredményeit összefoglaló tanulmány szerint valószínű, hogy Tikal lakói nemcsak ellestek néhány fogást Teotihuacanból, hanem itt képzett festők dekorálták ki a falakat. Ennek persze a fordítottja is igaz lehet: az is elképzelhető, hogy hogy a Teotihuacanban talált dekorációkat egy tikali művész festette.

photo_camera Az oltár feltárás után és a róla készült rekonstrukció Fotó: E. Román / H. Hurst

A felfedezésből persze nemcsak a két város lakóinak hasonló művészeti ízlésére lehet következtetni: az épületek hasonló elrendezése és a bennük található festmények azt is jelenthetik, hogy a két város lakói a hitükben is osztoztak. Az oltáron látható négy figura is a teotihuacani istenképekre hasonlítanak, leginkább arra, amit a viharok istennőjeként szokás emlegetni, de elképzelhető, hogy a szintén ott tisztelt Nagy Istennőt ábrázolják.

Maria Belén Méndez régész szerint a mostani felfedezés jól mutatja, hogy a két különböző kultúrának milyen közös vonásaik voltak: úgy tűnik, hogy hasonló kozmológiában és istenekben hittek, és ahogy Teotihuacanban, úgy Tikalban is áldozatokkal próbáltak kommunikálni a felsőbb hatalmakkal.