Egyre kevesebb a birka, egyre több az ember Új-Zélandon

A Gyűrűk ura előtt Új-Zélandról az emberek többségének a birkák jutottak eszébe, nem a hobbitok, de az is igaz, hogy akkoriban még birkából is jóval több volt még az országban, mint hobbitból. Az új-zélandi statisztikai hivatal adatai szerint 1982-ben egy főre még 22 birka jutott, most viszont már csak 4,5. Ennek két oka van: egyre kevesebb a birka és egyre több az ember.

Új-Zélandon jelenleg 23,6 millió birka és 5,3 millió ember él, de az egykor virágzó gyapjúipar évek óta hanyatlik, és a birkahús iránt is csökkent a kereslet. 2022-ben fordult elő először, hogy az egy főre jutó birkamennyiség 5 alá csökkent, de úgy tűnik, hogy a helyi gyapjúból készült termékek fogyasztását ösztönző kormányzati kampányok ellenére az egész gyapjúipar megszűnőben van, sőt, Toby Williams, a Federated Farmers lobbicsoport szóvivője szerint talán már meg is szűnt.

Birka helyett karbonbiznisz

Ez nemcsak Új-Zélandra igaz: Ausztrália is birkaháton került fel a világgazdaság térképére, kifejezetten a birkák kedvéért építették fel a világ leghosszabb kerítését a dingók ellen (és nemcsak felépítették, hanem a mai napig fenn is tartják, ami irtózatos összegekbe kerül), de ott sem fogy úgy a birka, mint régen. A legnagyobb csapást az iparágra az olcsó műszálas ruhák megjelenése jelentette.

Az új-zélandi farmerek ezért aztán már inkább másba fektetnek: az ország leginkább tejet és tejterméket exportál, de sokan inkább erdőt telepítenek a földjeikre, és gyapjú helyett karbon-ellentételezéssel keresik a pénzt.

Az ember-birka arány a tavalyihoz képest is romlott: az akkori adatok szerint még öt birka jutott egy főre, de Jason Attewell, a Stats NZ gazdasági és környezeti hivatalának igazgatója szerint az ország még így is jobban áll birkaügyben, mint Ausztrália.