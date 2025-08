Rod Stewart a szelfimennyországba repítette Ozzyt, a rajongók nem rajonganak az ötletért

Rod Stewart az éppen zajló amerikai turnéján Ozzy Osbourne emlékének ajánlotta az 1988-as, Forever Young című számát, ami alatt a kivetítőkön egy mesterséges intelligenciával generált videó megy. A képsorokon Ozzy különböző elhunyt hírességek mellett látható, amint felhős háttér előtt, egy szelfibot segítségével mosolygós felvételeket készít magukról.

A névsorban illusztris nevek szerepelnek: Prince, Tina Turner, Bob Marley, Tupac Shakur, Aaliyah, Michael Jackson, Freddie Mercury, Kurt Cobain, George Michael, XXXTentacion, Whitney Houston és Amy Winehouse.

A gesztus nem mindenkinek nyerte el a tetszését: egyesek szerint ízléstelen, mások szerint béna, megint mások szerint kegyeletsértő, de nem mindenki csinál nagy ügyet belőle, Tupac Shakur bátyja, Mopreme Shakur például nem csinált problémát az ügyből, bár mint megjegyezte, a dolog jogi oldalával kapcsolatban vannak kétségei, de a megemlékezésnek ezt a formáját nem tartja tiszteletlennek.

Ha nem is tiszteletlen, legalábbis furcsa: az eredeti videón (a koncerten bejátszott részben nem szerepelt Jimi Hendrix és David Bowie is). Annyi legalább kiderül belőle, hogy a mennyországban is van szelfibot, illetve hogy ott mindenkinek idiótán tátogva kell vigyorognia, feltehetőleg az örökkévalóságig.

Amikor elindul a videó, az énekes megjegyzi, hogy mekkora kár, hogy sok szereplő halálát a drog okozta, majd hozzáteszi, hogy ő azért még itt van.