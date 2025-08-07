Neonkék színűvé vált a vaddisznók húsa Kaliforniában

A kaliforniai hatóságok figyelmeztették a vadászokat és a lakosságot, miután Monterey megyében több neonkék húsú vaddisznót találtak, ami mérgezésre utal. Az első felfedezést 2025 elején tették, amikor egy mezőgazdasági cég felkérte a vadállatok befogásával foglalkozó szervezetet, miután vaddisznók lepték el a területüket.

Az állatok felvágásával megbízott Dan Burton a leírása szerint „neonkék, áfonyakék” húst talált a vaddisznók szőre alatt. Ez a szakértők szerint egyértelműen arra utal, hogy az állatok a rágcsálóirtóként is használt véralvadásgátló szert, difacinont fogyasztottak. A kaliforniai hal- és vadvédelmi hatóság a laboratóriumi vizsgálatok után megerősítette a méreg jelenlétét az állatok gyomrában és májában.

A kék vaddisznóhús Fotó: Dan Burton

A difacinont bizonyos esetektől eltekintve Kaliforniában is betiltották, miután jelentős kockázatot jelent a vadon élő állatokra és az emberekre is, mivel hosszú ideig megmarad a szövetekben. A ragadozók vagy a szennyezett húst fogyasztó emberek másodlagos mérgezést szenvedhetnek, amelynek tünetei között a levertség, letargia is szerepel.

A hatóságok hangsúlyozzák, hogy a hús megfőzése sem semlegesíti a mérget. Bár a vadászoknak azt javasolják, kerüljék a kék pigmentációval rendelkező vadhúsok fogyasztását, megjegyzik, hogy a kék elszíneződés nem mindig látható, ami megnehezíti a kockázat felismerését.

A közel százkilós állatok a jelentés szerint a mókuscsapdákban találtak rá a méregre, és bár a csali a kisebb állatokra halálos, a vaddisznók viselkedésén nem változtatott. Egy 2018-as tanulmány már megállapította, hogy a Kaliforniában vizsgált vaddisznók 8,3 százaléka rágcsálóirtó maradványokat hordozott magában.

A difacinont tartalmazó mókuscsali Forrás: California Department of Fish and Wildlife

2015-ben egy kaliforniai tanyán lelőtt vaddisznóról készítettek még durvább képeket, ahol a felvágott állat húsán és szervein még jobban látszik a neonkék elszíneződés – ezeket ebben a galériában lehet megtekinteni.